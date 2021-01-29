Люди нередко склонны верить в различные эзотерические практики, в частности в хиромантию. Однако на деле ученые уже не раз доказывали, что верить гаданиям "по руке" не стоит. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Хиромантия — это система гадания по внешнему виду ладони, линиям и буграм на ней. По мнению хиромантов и людей, доверяющих этой практике, ладонь может многое рассказать о человеке и даже предсказать его судьбу.

Вместе с тем экспериментальная психология давно отрицает возможности хиромантии, поскольку эмпирические доказательства в ее пользу отсутствуют.

К примеру, психолог Рэй Хайман признался, что в юности и сам верил в хиромантию и даже практиковал чтение по руке. Как-то раз доктор Стэнли Сакс предложил ему озвучивать клиентам не то, о чем действительно "говорят" их руки, а прямо противоположное. К удивлению Хаймана, клиенты по-прежнему доверяли ему и соглашались с его предсказаниями. Таким образом, эксперт причислил хиромантию к практике "холодного чтения".

"Холодное чтение", как правило, основано на том, что экстрасенс или хиромант выдвигает общие предположения о жизни человека, основываясь на его внешнем виде и манере общения. Клиент, в свою очередь, верит совпадениям и не обращает внимания на несостыковки.

На деле же линии на руках выполняют лишь практическую функцию, — они нужны для того, чтобы человек мог сгибать и разгибать кисти и пальцы так, как ему нужно.

По мнению профессора психологии Джеймса Герберта, вера в хиромантию объясняется особенностями человеческого мозга, который является "органом поиска закономерностей". Человеку куда проще поверить в то, что события в жизни предопределены линиями на руке, чем искать реальные причины и брать ответственность за свои поступки.