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Борис Ельцин: кем были его предки на самом деле 

Русская семерка 1 час назад
Борис Ельцин: кем были его предки на самом деле
Фото: Русская семерка
Согласно официальной версии, Борис Николаевич родился в Свердловской области в семье раскулаченных крестьян.
Корнями отсюда и все его предки — дед Игнат Елцын, родители — Николай Игнатьевич и Клавдия Васильевна. Все они русские и даже в нескольких поколениях.
Версия о еврейском происхождении получила свое развитие именно с дедушки, который был записан под фамилией «Елцын» — отсутствие мягкого знака побуждало историков искать еврейское начало во всей этой истории.
Также удалось установить, что в XVIII в. под такой же фамилией существовал еще один предок по отцовской линии — Сергей Елцын. Все это побудило историков изучать родословную Ельцина в нескольких поколениях.
В начале 90-х годов появилась теория, что родным дядей Бориса Николаевича был еврей Эльцин Борис Моисеевич. Многие пытались доказать их родство. С этой целью несколько представителей общероссийского движения направились на родину Ельциных, чтобы вживую опросить местных жителей и поднять архивы.
ФСБ всячески препятствовало поискам, поэтому группа вернулась назад ни с чем. Хотя существует очень малая вероятность, что они смогли бы подтвердить свою версию.
В исторических трудах М. Е. Бычкова полностью опровергла еврейскую теорию, утверждая, что в роду Бориса Николаевича евреев не было и быть не могло.
Известный историк Д. Панов утверждает, что уже в 1921 году в фамилии Ельцина появился мягкий знак, о чем свидетельствуют официальные анкеты переселенцев, которые ехали на Урал в поисках заработка. Среди них были и предки Б. Н. Ельцина. По данным переписи прибывших евреев среди них не было.
Семья Ельциных прочно закрепилась на Урале, здесь и родился будущий президент, окончил институт и начал строить свою карьеру. Пытаясь доказать еврейское происхождение Ельцина, биографы переключились впоследствии на его законную супругу. И здесь было за что зацепиться.
Анастасия Гирина была однокурсницей Бориса Николаевича. В школе и дома ее называли Наей — именно этот факт показался подозрительным и стал поводом рыться в ее биографии. Хотя на тот момент официальных заявлений о еврейских генах Наины Иосифовны не было.
Известно, что многие факты о биографии политических деятелей того времени скрывались. Но относительно Ельцина это были только сведения о репрессиях, которым подвергались его предки. Не более. Поэтому на основании официально доказанных фактов можно утверждать о принадлежности Бориса Николаевича к русской нации.
Хотя изучение генеалогического дерева рода Ельциных продолжается. Кто знает, может со временем всплывут факты и о других корнях.
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Истории , Борис Ельцин , ФСБ
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