Дело Борисенко: тайна исчезновения сына главы УССР

Николай Борисенко был одним из самых высокопоставленных политических деятелей СССР. В 1970 году он занял должность секретаря центрального комитета партии Украины. В конце того же года его сын Евгений бесследно исчез. Тело его не найдено до сих пор.

День исчезновения

20-летний Евгений Борисенко пропал в районе элитного по тем временам дачного поселка Конча-Заспа. Именно там находились загородные дома многих видных партийных начальников Украинской ССР. Одним из них и был отец пропавшего Николай Борисенко. Зачастую на дачах собиралась и так называемая золотая молодежь, дети высокопоставленных советских чиновников. Так было и в тот день.

7 ноября 1970 года Евгений Борисенко вместе со своими приятелями отмечал на даче очередную годовщину Октябрьской революции. Конечно, на празднике не обошлось и без спиртного. Вечером около 22 часов торжество подошло к концу. Молодые люди решили вызвать служебную машину и разъехаться по домам. Все вышли к дороге для того, чтобы встретить автомобиль. Евгений же удалился в кусты и исчез.

Расследование

На следующий же день по факту пропажи человека было возбуждено уголовное дело. В доме следователи обнаружили следы крови. Как оказалось, это была кровь Борисенко-младшего. Согласно показаниям свидетелей, в тот вечер он порезался о бутылочное стекло.

Но главную улику — тело Евгения — милиция так и не нашла.

И это несмотря на то, что вся территория дачного поселка была тщательно исследована (в том числе при помощи специально обученных собак).

Одной из основных версий стало предположение о том, что Евгения Борисенко сбил автомобиль. Подозрение поначалу пало на водителя служебной «Волги». На капоте его машины были найдены кровь и волосы. Но экспертиза показала, что они не принадлежали пропавшему.

Журналисты украинской газеты «Сегодня» выяснили, что мужчина действительно наехал на какую-то прохожую, но та отделалась незначительными травмами. Дело Борисенко так и осталось нераскрытым.

Дело раскрыто?

Однако Валерий Кур, легендарный украинский оперативник, признался изданию Znaj.ua, что убийцы Евгения Борисенко были установлены. Ими оказались некто Могильный и его сожительница Глинская.

Вечером 7 ноября 1970 года они ехали на машине по трассе и в районе элитного дачного поселка сбили нетрезвого молодого мужчину. Опасаясь ответственности, Могильный добил пострадавшего, выстрелив в него из пистолета. Тело подельники закопали в ближайшем лесу.

По словам Кура, когда наступило время показывать место захоронения, и Могильный, и Глинская внезапно отказались от своих показаний. Уголовное дело прекратили.

Согласно официальным данным, обстоятельства гибели Евгения Борисенко до сих пор остаются невыясненными. Труп сына влиятельного партийного лидера также найден не был. Как написал в своей статье Вадим Ляшенко, предполагаемое место захоронения Борисенко давно заасфальтировали.