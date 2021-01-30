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Ученые раскрыли массовое убийство детей на севере Перу, произошедшее в XV веке 

BigPicture.ru 6 часов назад
Ученые раскрыли массовое убийство детей в XV веке
Фото: BigPicture.ru
В ходе археологических раскопок, проводившихся с 2011 по 2016 году на севере Перу в районе города Трухильо, учеными были обнаружены захоронения останков множества детей и животных, которые занимали около 700 квадратных метров. Спустя почти три года после жуткой находки, научные сотрудники Национального университета Трухильо опубликовали отчет, раскрывающий обстоятельства массовой гибели юных индейцев.
Как и предполагалось, захоронение 140 детей и около 200 лам было связано с жертвоприношением. Однако до этого наука не знала ритуальных убийств такого масштаба, поэтому данный случай особенно заинтересовал ученый мужей. Ранее абсолютный рекорд по количеству убитый детей принадлежал городу-государству Теночтитлан в Мексике, где были найдены 42 детских трупа.
Массовое жертвоприношение детей и лам состоялось в XV столетии, а точнее около 1450 года. В это время на севере Перу процветало так называемая культура Чиму, которая зародилась в районе современного города Трухильо в XIII веке и канула в лету за 50 лет до прихода в этот район Южной Америки испанских конкистадоров. Государство индейцев, носившее название Чимор, было захвачено инками, а его столица, город Чан-Чан пришла в упадок и была полностью разрушена испанцами.
Все обнаруженные при раскопках человеческие останки принадлежат мальчикам и девочкам в возрасте от 5 до 14 лет. Как были убиты жертвы выяснить не удалось, но, судя по повреждениям на скелетах, при жертвоприношении извлекались сердца.
Для археологов было важно также определить причину, которая побудила жрецов Чиму убить такое количество детей. Приоритетной является версия, согласно которой ритуал был проведен чтобы умилостивить богов и прекратить стихийное бедствие. Судя по слою грязи в месте захоронения жертв, это были затяжные ливни, погубившие урожай и вызвавшие серьезные наводнения.
Случай можно назвать уникальным для хорошо изученной культуры Чиму — ранее археологи не сталкивались с массовыми жертвоприношениями в городах этих индейцев, тем более не обнаруживали останки детей.
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