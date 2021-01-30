Почему кошки больше любят женщин, чем мужчин

За тысячелетия, которые кошки живут рядом с людьми, абсолютно точно было отмечено, что представительниц прекрасного пола они любят больше чем мужчин. Вы можете кормить кошку, ухаживать за ней и дарить ей ласку, но если вы относитесь к сильной половине человечества, то вам все равно не познать то обожание, которое получит от животного делающая то же женщина. С чем связана такая особенность кошачьего поведения?

У кошек очень непростой характер, но, несмотря на это, женщины всегда находят с ними общий язык и отводят им лучшие места в доме. Хозяйка всегда рада кошке и никогда не обидит свою любимицу ни словом, ни действием. Французские зоологи, проанализировав статистику, определили, что дамы чаще всего выбирают в качестве домашних питомцев кошек, а те, вполне логично, платят им своей любовью.

Важную роль в расстановке кошачьих приоритетов играет и то, что женщины гораздо более склонны к тактильному контакту, чем мужчины. Именно дамы первым делом тянутся погладить и почесать кошку, когда та попадает в их поле зрения, в то время как мужчины ведут себя более сдержанно, а иногда и вообще игнорируют оказавшихся рядом животных.

И женщинам, и кошкам нравится внимание, любовь, ласка и тепло — в этом они похожи как две капли воды. Не стоит забывать и о том, что у дам гораздо более мягкий и мелодичный голос, что для питомцев играет немаловажную роль. У кошек отличный слух и не секрет, что они предпочитают держаться подальше от резких и громких звуков, которые часто издают мужчины.

Кроме всего прочего, кошки не переносят насилие и не способны отличать причинение боли во благо от обычной жестокости. Какое это имеет отношение к нашей теме? Самое непосредственное, ведь большинство ветеринаров все-таки мужчины. Кошки очень злопамятны и могут длительное время помнить о том, как их лечили.

Напоследок нужно отметить, что, как и везде, в отношениях кошек к мужчинам бывают исключения. Кошка, неожиданно для всех, может признать хозяином главу семьи. Может быть, это связано с тем, что эти животные обожают играть, а мужчины, как известно, всю жизнь остаются в душе детьми.