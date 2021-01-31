История самой красивой девушки Чукотки, которая живет среди охотников за китами

«В школу я ходила тоже здесь — до девятого класса. А после уехала в Анадырь, где поступила в колледж, чтобы учиться на художника. Почему забросила профессию? Как сказать… Я проработала художником несколько месяцев. Художником в клубе. А потом ушла, потому что мне постоянно приходилось быть на месте и в выходные дни, и в праздничные… Не мое это оказалось! Я больше с семьей время проводить люблю — на машине куда-нибудь поехать, на снегоходах, на лодке поплыть».
«И что язык уходит — тоже очень жалко. Я его плохо знаю, потому что родители мои только на русском дома разговаривали. Так вышло. Они же оба интернат заканчивали, а там обучение только на русском было. И в школе нам чукотский не преподавали. На чукотском говорили только старики — мои дедушки и бабушки. Так язык и потерялся. Я пыталась его учить на курсах при библиотеке, а когда забеременела, бросила».
«Я вообще активистка, так что меня часто на разные мероприятия приглашают, — рассказывает она. — Но тут, конечно, совсем неожиданно вышло. Позвонили мне и говорят: так, мол, и так, сельский конкурс красоты нашего села — "Краса Лаврентия", давай участвуй! Я и пошла, хотя совсем такого не ожидала. Нас было трое. Я победила. И попала на следующий этап — конкурс "Мисс Чукотского района", где из каждого села участвовало по одной девушке».
«В детстве я по телевизору конкурсы красоты смотреть любила, хотя особо всем этим не увлекалась, — говорит Татьяна. — Пройтись по подиуму в купальнике? Нет, что вы, никогда о таком даже не думала, потому что мы тут в купальниках вообще не ходим. Не наше это. Да и родные бы не поняли».
«Нет, он не ревновал меня совершенно и тоже очень поддерживал. Нашей младшей дочке на тот момент и года не было, так он, пока я готовилась, сидел с детьми. И вместе с ними смотрел на меня из зрительного зала, переживал».
«Еда у нас в основном национальная, — рассказывает Таня. — Так как у меня охотятся и отец, и муж, у нас на столе бывает и мясо китовое, и мясо моржовое, и мясо нерпы, и мясо оленье, и заячье, и всякая рыба — белая и красная». В селе Лаврентия есть целых две китобойные общины.
«Раньше отец и муж ходили в море сами, а теперь только с общиной, у которой есть строгие квоты. Например, за сезон можно добыть только пять китов».
«Опасно. Бывает, что кит лодку переворачивает. При моем муже такое случилось: кит лодку задел, она и перевернулась, два охотника едва не утонули. А у папы моего лет десять назад лодку морж клыком пробил. Так он еле успел до берега добраться. Слава богу, что он человек опытный, его мой дедушка всему научил, который тоже был охотником».
«Мой муж еще и частную лицензию охотника получил, — хвастается Татьяна. — По ней он может в год добывать двух моржей. И папа — тоже двух».
«К нам ведь всего два раза в год — летом, кораблем — завозят продукты. А осенью, зимой и весной приходится заказывать все самолетом. Так что скоропортящихся продуктов — творога, молока — у нас практически не бывает. Только сухое молоко. А всякие фрукты-овощи-яйца стоят… Десяток яиц — 180 рублей, фрукты и овощи — от 700 рублей за килограмм».
«Я, например, каждый год в течение десяти лет участвую в соревнованиях по нашему национальному виду спорта — гребле на байдарках из сшитых моржовых шкур, — рассказывает она. — У нас же тут есть женская команда: семь человек — шесть гребцов и один рулевой. По каждому борту сидят по три гребца, у каждого гребца — по одному полутораметровому веслу. Вот и я гребу. Наша дистанция — 10 километров по морю: пять туда, пять обратно. Выносливость для этого большая нужна, потому что и спина может болеть, и дыхание сбиваться, а деваться некуда. Бывает, девчонки выходят на берег и плачут оттого, что спину и ноги разрывает и ладони все в мозолях. Но что не сделаешь ради азарта!»
«Многие села закрывали еще в советские времена. Невыгодно их было столько содержать, вот и брали людей из нескольких сел и переселяли в одно. Так, в свое время исчезли родовые села моих родителей. "Мы так плакали", — вспоминают они. И все равно на родные места возвращаются: ставят там небольшие домики и приезжают на выходные, как на дачу, — охотятся, в баню ходят. Добраться туда летом только на лодке можно, а зимой — на снегоходах».
«Нет, — уверена Татьяна. — У нас поселок развивается. Скоро здесь откроют курятник. Здесь строят дома, ремонтируют дороги, к нам каждый год туристы приезжают на лайнере — раза три-четыре за лето, ходят, смотрят, а мы их кормим и концерты национальные для них устраиваем».
«Когда я закончила учебу, то очень хотела остаться в Анадыре. Но родители заставили вернуться, — говорит Татьяна. — Не согласились они на то, чтобы я жила на съемных квартирах. "У тебя здесь дом, тут и живи!"» — сказали они мне. А я ж мечтала о разных развлечениях, кинотеатрах, катке, веселье. Злилась на родителей страшно где-то полгода. Скучала невероятно. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что тут у меня стабильность, постоянная работа, свое жилье, есть чем заняться».
«Что же до дочек… Если захотят уехать, я их заставлять оставаться в Лаврентия не буду. Отпущу. Но только при одном условии: если мы с мужем сможем купить им в городе квартиру. Захотят выйти замуж не за своего, не за чукчу — и это пожалуйста. Главное, чтоб хорошим человеком был. А так у нас к межнациональным бракам отношение спокойное, не как, например, на Кавказе. Сыграем свадьбу, тамаду позовем», — делится женщина.
«У нас, у чукчей, слова такого нет. И "люблю" — тоже нет. Его заменяют другие глаголы. Так что мужу моему пришлось мне в любви на русском объясняться».
«Это просто эпизод моей жизни. Ну, выиграла я конкурс. Отметили мы это дело, посидели, разошлись по домам. Я поставила корону на полочку, — вспоминает она. — И все снова стало как обычно. Разве что, бывало, зайдешь в магазин, а мне кричат: "Привет, красавица!"»
«Я сразу перевела его на карточку. И потратили мы его тоже практически сразу, потому как что такое эти 12 тысяч при наших-то ценах!»
«Мы с мужем дом мечтаем построить. Свой дом для всех нас здесь же, в Лаврентия. Мы даже уже взяли себе кусочек земли. Так что дело за малым: купить дом во Владивостоке, довезти его до нас в разобранном виде пароходом, потом — собрать. Это и сложно, и долго, и очень дорого, но я уверена, что у нас все получится!»