Русские предатели чеченской войны: что они совершили 

Первая и вторая чеченские войны, иначе называемые «Первый чеченский конфликт» и «контртеррористическая операция на территории Северного Кавказа» стали, пожалуй, самыми кровавыми страницами новейшей истории России. Эти военные конфликты поражают своей жестокостью. Они принесли на территорию России террор и взрывы домов со спящими людьми. Но, были в истории этих войн люди, которых, пожалуй, можно считать преступниками не менее страшными, чем террористы. Это — предатели.

Сергей Орел

Он воевал на Северном Кавказе по контракту. В декабре 1995 года был взят в плен боевиками. Освободили его через год и направили спасенного «кавказского пленника» в Грозный. А дальше произошло невероятное: томившийся в жестоком плену и счастливо освобожденный российский солдат украл из военной прокуратуры автомат Калашникова, обмундирование и личные вещи, угнал грузовик «Урал» и умчался в сторону боевиков. Тут, собственно, и стало ясно, что в плену Орел отнюдь не бедствовал, а позволил себя перевербовать без особых хлопот. Он принял ислам, обучался саперному делу в одном из лагерей Хаттаба , принимал участие в боевых действиях. В 1998 году с поддельным паспортом на имя Александра Козлова он объявился в Москве, где контролировал строительные рынки. Вырученные деньги через специальных связных передавал на Кавказ, для поддержки «братьев по оружию». Этот бизнес прекратился лишь тогда, когда на след Орла-Козлова вышли спецслужбы. Перебежчика судили, и он получил серьезный срок.

Лимонов и Клочков

Рядовые Константин Лимонов и Руслан Клочков осенью 1995 года решили как-то сходить за водкой. Они оставили свой блокпост и отправились в аул Катыр-Юрт, где их без особых проблем повязали боевики. Оказавшись в плену, Лимонов и Клочков долго не думали и практически сразу согласились стать надзирателями в лагере для военнопленных федералов. Лимонов даже взял себе имя Казбек. Свои обязанности они выполняли очень усердно, превзойдя жестокостью даже самих чеченцев. Одному из пленников, например, проломили голову прикладом. Другого бросили на раскаленную печь. Третьего забили насмерть. Оба участвовали в казни шестнадцати российских солдат, осужденных исламистами на смерть. Один из боевиков лично показал им пример, перерезав горло первому осужденному, а затем протянул нож и предателям. Те выполнили приказание, а затем добили агонизирующих солдат из автомата. Все это было записано на видео. Когда в 1997 году федеральные войска зачистили район, где орудовала их банда, Лимонов и Клочков пытались выдать себя за освобожденных заложников и надеялись, что самое серьезное, что им грозит — это срок за дезертирство. Однако, следствие сделало их «подвиги» известными российскому правосудию.

Александр Ардышев — Сераджи Дудаев

В 1995 году часть, в которой служил Ардышев, была переведена в Чечню. Александру оставалось служить совсем немного, буквально несколько недель. Однако, он решил круто изменить свою жизнь и дезертировал из части. Это было в селении Ведено. Кстати говоря, про Ардышева нельзя сказать, что он предал своих товарищей, поскольку товарищей у него не было. За время службы он отметился тем, что периодически воровал у своих однополчан вещи и деньги, и не было среди солдат его части ни одного, кто относился бы к Ардышеву, как к другу. Сначала он попал в отряд полевого командира Мавлади Хусаина, затем воевал под началом Исы Мадаева, затем в отряде Хамзата Мусаева. Ардышев принял ислам и стал Сераджи Дудаевым. Новой службой Сераджи стало охранять пленников. Истории о том, каким издевательствам и пыткам подвергал вчерашний русский солдат Александр, а ныне — воин ислама Сераджи своих бывших сослуживцев, просто страшно читать. Он избивал пленных, расстреливал неугодных по приказу своего начальства. Одного израненного и измученного неволей солдатика заставлял учить наизусть Коран, а когда тот ошибался, избивал его. Однажды он для потехи боевиков поджег на спине несчастного порох. Он настолько был уверен в своей безнаказанности, что даже не стеснялся объявляться российской стороне в своем новом обличье. Однажды он прибыл в Ведено со своим командиром Мавлади чтобы уладить конфликт между местными жителями и федеральными войсками. Среди федералов был и его бывший начальник полковник Кухарчук. Ардышев подошел к нему, чтобы покрасоваться своим новым статусом, и угрожал расправой.

Когда военный конфликт завершился, Сераджи обзавелся в Чечне собственным домом и стал служить в погранично-таможенной службе. А потом в Москве осудили одного из чеченских бандитов Садулаева. Его товарищи и соратники в Чечне решили, что уважаемого человека надо обменять. И обменяли на … Александра-Сераджи. Новым хозяевам дезертир и предатель был совсем неинтересен. Чтобы избежать лишних хлопот, Сераджи опоили чаем со снотворным, а когда тот вырубился, сдали властям Российской Федерации. Удивительно, но оказавшись за пределами Чечни, Сераджи немедленно вспомнил о том, что он Александр и начал проситься обратно в русские и православные. Его осудили на 9 лет строгого режима.

Юрий Рыбаков

Этот человек тоже отнюдь не оказался в плену у боевиков израненным и в бессознательном состоянии. Он переметнулся к ним добровольно в сентябре 1999 года. Пройдя специальную подготовку, он стал снайпером. Надо сказать, снайпером Рыбаков был метким. Только за один месяц он сделал на прикладе своей винтовки 26 зарубок — по одной за каждого «снятого» бойца. Рыбаков был взят в селении Улус-Керт, где федеральные войска окружили боевиков.