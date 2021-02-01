Каких территорий лишилась Россия после Гражданской войны 

25 октября 1922 года, когда Народно-революционная армия Дальневосточной республики взяла Владивосток, закончилась почти 5-летняя Гражданская война в России.

Сумма материального ущерба для России

В ходе Гражданской войны, а также интервенции сумма ущерба по различным данным могла составлять от 29 до 50 млрд золотых рублей. Если учитывать потери, которые понесло население, к этой цифре необходимо добавить еще 10 млрд

Промышленное производство сократилось на 80%, добыча угля упала на 70%, а нефти в два раза. Почти полностью были разрушены предприятия Донецкого угольного бассейна, Бакинской нефтяной провинции. Выплавка чугуна сократилась (в 1923 году от договоренного объема удалось выполнить план всего на 4%). Долгие годы не обновлялась материально — техническая база транспортной инфраструктуры, предприятий. Производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 40%. Продразверстка поставила жителей села на грань выживания. Еще больше усугубляло ситуацию отсутствие товарооборота села с городом. По современным меркам Гражданская война в России с точки зрения экономики причинила убытки на 40 триллионов долларов.

Относительно территориальных потерь

Большевикам не удалось сохранить целостность государства (прежних границ Российской империи) в результате чего она утратила Польшу, Западную Украину, Беларусь, Балтийские страны. Румыния забрала Бессарабию. В Китае также не удалось сохранить русские территории. В результате гражданской войны Россия утратила более 800 000 квадратных километров территории, на которых проживали до 30 млн человек.

Что касается количества населения, в период с 1917 по 1922 год оно уменьшилось в среднем на 13 миллионов человек. Практически полностью исчезла техническая интеллигенция. Именно по этому, когда в начале 20 — х годов большевики хотели запустить Волховскую ГЭС, им пришлось воспользоваться услугами инженеров из Германии, Швейцарии, Америки.

Руководствуясь данными статистики можно выделить следующие потери:1. Убитые или умершие от ран — 2 500 000 человек2. Погибли в результате террора — 2 000 000 человек3. Умерли от эпидемий или голода — 6 000 000 человек.4. Всего погибло — 10 500 000 человек (из них убито: белогвардейцы — 650 000 чел., повстанцы — 900 000 чел., большевики — 950 000 чел. ; репрессировали или погиби в результате террора: большевики — 1 200 000 чел., белогвардейцы — 300 000 чел., повстанцы — 500 000 чел.).5. Эмигрировало — 2 500 000 человек.

Согласно подсчетам демографов, с учетом, не рожденных детей, население страны недополучило от 30 до 40 млн чел. Октябрьский переворот и война нанесли колоссальный ущерб генофонду. Большое количество социальных групп были подвержены репрессиям (духовенство, казачество, дворяне подвергались раскулачиванию). В упадок пришла тысячелетняя культурная традиция страны.