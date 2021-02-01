В январе одна из самых спокойных стран Европы стала бунтовать. Так, в Нидерландах, где каждый куст пострижен по строгим правилам, а люди научены спокойной и четко регламентированной жизни, вдруг начались беспорядки. "Рамблер" разбирался, в чем дело.

Оказывается, в стране уже долгое время действуют жесткие ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В начале граждане начали мирные "культурные" протесты, при которых даже соблюдалась социальная дистанция. Но затем власти ввели ввели комендантский час и запретили выходить на улицу после 9 вечера до 10 февраля под угрозой штрафа в размере 95 евро.

Такого ограничения молодежь в стране выдержать не смогла. Начались беспорядки. В первый же день введенного запрета толпы протестующих вышли на улицу и были разогнаны полицейскими. В следующие дни количество протестующих только увеличивалось. Страна не видела таких демонстраций несколько десятков лет.

Причем эти "демонстрации" уже не носили мирный характер. Толпы переворачивали машины, разбивали стекла на остановках и били витрины магазинов, пускали фейрверки с рук, кидались булыжниками в полицейских и даже возводили мини-баррикады. Многие жители рассказывали, что происходящее было похоже на настоящую войну.

Протесты координировались через соцсети и закрытые мссенджеры, а чуть позже все стало еще страшнее. 26 января начались грабежи в нескольких городах Нидерландов. В некоторых случаях применялись бутылки с зажигательной смесью, а в Роттердаме хулиганы разбили окна в полицейском участке и подожгли автомобиль. Полиции даже пришлось сделать предупредительный выстрел, отпугивая их.

"Начнем с того, что эти беспорядки недопустимы, и что у любого нормального человека все это может вызывать только возмущение. Мы действительно удивлены и задаемся вопросом, что на этих людей нашло? Это не имеет ничего общего с протестами. Это преступное насилие, и мы будем относиться к нему именно так ", — отметил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Позже полиция начала применять более жесткие меры и обнажила дубинки, применила водометы и слезоточивый газ. Начались массовые задержания.

На такие агрессивные погромы и грабежи среагировали и другие граждане страны. Были организованы "дружины", чтобы предотвратить насильственные и противозаконные действия протестующей толпы. Полиция выдала таким гражданам оранжевые жилеты и на время освободила от комендантского часа.

Интересно, что протестующих в СМИ называют просто "молодежью". Однако некоторые политики считают, что ответственность за погромы несут ультралевые активисты, а также отчасти иммигранты. При этом глава Минфина страны Вопке Хукстра заявил, что государство не собирается «капитулировать перед кучкой идиотов».

"Насилие, которое мы увидели в минувшие выходные, недопустимо, и любой нормальный человек видит в этом что-то ужасное. Это не имеет ничего общего с борьбой за свободу. Это преступное насилие, и мы отреагируем на него соответствующим образом", — заявил Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов.

Некоторым протестующим уже назначены реальные тюремные сроки, а поиском виновных теперь занимаются следователи.

Власти страны не стали смягчать или отменять введенные меры, а наоборот решили, что подобное поведение граждан только доказывает их необходимость.