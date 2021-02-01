Зачем мастер путей садился в кабину паровоза с граненым стаканом 

Про граненый стакан порой слагают целые легенды. Но мало кто знает, что в некоторых случаях он был весьма полезен не только за накрытым столом и на стойках бара, но и при гораздо более важных ситуациях. О пользе граненого стакана читайте в материале «Рамблера».

В середине 1950-х годов мастера путейских частей поднимались в кабину паровоза с обязательным граненым стаканом в руках. Перед отправлением состава в путь, мастер наполнял емкость водой и ставил на ровное место на тендере. После этого садился рядом с машинистом и во время пути не говорил ни слова, наблюдая за стаканом с водой и как можно сильнее напрягая слух.

Малейшие удары и толчки мастер обязательно фиксировал и отмечал, не вылилась ли в этот момент из стакана вода. Если жидкость проливалась, мастер записывал в своем блокноте координаты места, где это произошло, отмечая таким образом дефекты на железнодорожном пути, куда на следующий же день отправляли работников, чтобы устранить проблему.