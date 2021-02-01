Кто не попадал в плен в Великой Отечественной войне 

Советский Союз и фашистская Германия задействовали войска разного рода: пехоту и спецподразделения, авиацию и морской флот, десантников и разведчиков. Военные действия велись не всегда успешно для одной из сторон. Когда одни побеждали, другие — проигрывали сражения. Каждый солдат рисковал оказаться во власти врага, что означало полную неопределенность. Находясь в плену, нельзя быть уверенным в завтраш нем дне. Но существовали категории бойцов, которых не брали в плен. В силу веских причин им не приходилось уповать на милость победителя.

Снайперы

Меткие стрелки вносили неоценимый вклад в ход военных действий. На пересеченной местности или в уличных боях снайпер мог лишить подразделение командира, ломая планы противника. На фронте ходила поговорка, что один снайпер может сдержать наступление противника, два стрелка — исход битвы, а три — изменить ход войны. Снайперы не участвовали в атаках, поднимаясь во весь рост над окопами. Они «прореживали» ряды противника, замаскировавшись в укрытии. Их незаметность служила залогом успеха. Снайперы обезвреживали расчеты тяжелого вооружения, вражеских офицеров. Не смотря на массу преимуществ, военная специализация имела один весомый недостаток. Противник практически никогда не брал в плен снайперов.

Подобная жестокость объяснялась не столько ненавистью к врагу, сколько спецификой их «работы». Рядовой пехотинец убивал противника в горячем бою, поскольку это было залогом выживания. Снайпер расчетливо выбирал позицию, отслеживал нужную цель и только после этого стрелял. Он мог выжидать часами и даже сутками. Красноармейцы в общении со своими снайперами предпочитали соблюдать осторожность.

Огнеметчики

Вражеские солдаты ненавидели не только снайперов. Немцы питали не меньшую ненависть к огнеметчикам, которых также никогда не брали в плен. Огнеметчик Вохминцев Н. С. вспоминал, что после воспламенения горючая смесь имела температуру 1500 °C, почти не оставляя противнику шансов на выживание. Если кому-то и удавалось выжить, то он уже не мог вернуться в строй из-за увечий. Каждый огнеметчик проходил тщательный инструктаж, имел при себе пистолет. В случае угрозы пленения солдату предписывалось повредить огнемет и покончить с собой. Командование очень дорожило секретными разработками и не могло допустить, чтобы в руки врага попал хоть один огнеметчик.

Спецвойска

В Великую Отечественную войну еще не было спецназа в современном понимании. Но были такие войска и подразделения в них, которые проходили более тщательную подготовку. В Красной Армии это были военно-десантные части, морские пехотинцы. Войска специального назначения появились значительно позже. Спецвойсками германской армии можно было назвать подразделения СС и воздушных десантников. Служащие этих частей проходили высокую подготовку. Еще они отличались высокой моральной устойчивостью, поэтому всегда оказывали упорное сопротивление и практически никогда не сдавались в плен.

Солдаты по обе стороны фронта испытывали особую ненависть к спецвойскам противника. Их считали крайне опасными диверсантами, которых следует уничтожить при обнаружении. Матрос Кайда В. Н, вспоминая бои на Малой земле, подчеркивал, что морпехи никогда не сдавались в плен. Отважные защитники дрались до последнего вздоха, не рассчитывая на снисхождение врага.

Партизаны

Партизанские соединения были настоящей «головной болью» немецкого командования. Дерзкие нападения в глубоком тылу не давали войскам противника долгожданного отдыха. Партизаны отправляли под откос поезда с военной техникой и живой силой, уничтожали топливные склады, захватывали важные депеши. Незримые бойцы внесли огромный вклад в борьбу с захватчиками. Фашисты ненавидели и боялись партизан, из-за чего предпочитали пленных не брать.

Национальности

В Великую Отечественную войну поводом для расстрела могли стать не только принадлежность к определенному роду войск, воинская специализация. Еще немцы уничтожали людей за их национальность. Пресловутая «арийская» нация не щадила евреев, тувинцев и цыган. Немцы питали ненависть к тувинцам не из-за их национальности, а боевых навыков. Тувинцы славились жестокостью в бою и никогда не брали пленных.

Красноармейцы также уделяли внимание национальности противника. Они были движимы возмездием за причиненные зверства на оккупированных территориях. Они не щадили соотечественников, которые перешли на сторону врага. Так же суровое возмездие настигло венгров за учиненные зверства.

Каждый солдат понимал затишье перед боем, как время неопределенности. Но лишь некоторые знали, что им суждено либо погибнуть, либо победить. Высокий профессионализм и суровая истина делала их особо опасным противником.