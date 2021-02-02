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Зачем на Руси после родов хоронили плаценту 

Русская семерка и ещё 1 2 февраля 2021
Зачем на Руси после родов хоронили плаценту
Фото: Русская семерка
Особое значение придавали пуповине и плаценте (её ещё называли «послед» или «детское место»). Пуповину обыкновенно перевязывали льняной нитью или материнским волосом, что символизировало связь младенца с матерью.
Затем её прятали, а когда ребёнок подрастал, примерно в 5-6 лет, ему давали её развязать: если он с этим не справлялся, то полагали, что ребёнок растёт глупым, и ум его остался «не развязанным».
Плацента же считалась тем, что связывает новорождённого с потусторонним миром, своеобразной «лодкой», принесшей маленького человека в мир людей. Выход плаценты вслед за плодом воспринимался как вторые роды, но при этом младенец оставался с людьми, а «послед» надо было «возвратить» в небытие. Для этого существовал особый обряд «погребения»: плаценту обмывали, оборачивали чистой материей, клали к ней зерно или другую снедь и закапывали.

«Хоронили» её обычно либо под домом, либо в диком месте, например в саду под деревом, причём дерево выбиралось в зависимости от пола новорождённого.

Как правило, закапывали под плодовыми: плаценту девочек «хоронили» под яблоней, а мальчиков — под орешником или дубом. Бытовало поверье, что очень многое зависело от того, как именно закопать «послед» — вниз или вверх пуповиной. Если супруги не желали более рожать, то на сороковой день после родов они должны были закопать плаценту пуповиной вниз, дабы всех последующих детей «земля притягивала».
А другая примета гласит, что от положения пуповины зависит пол следующего ребёнка: если хотели мальчика, надо было «хоронить» плаценту пуповиной вверх, девочку — пуповиной вниз. Но также существовало и суеверие, что если «послед» закопать пуповиной вниз, то уже родившемуся ребёнку может угрожать смерть.

Современные суеверия

В наше время обыкновенно плаценту оставляют в роддоме, однако всё чаще роженицы стараются забрать её с собой, либо чтобы захоронить, согласно древним обычаям, либо для того, чтобы съесть или сделать препарат из плаценты для употребления в «лечебных целях».
Веяние это не новое — традиция съедать плаценту после родов существовала с древних времён среди народов Малой Азии и Южной Америки, однако в последнее время она распространилась и среди жителей Европы и Северной Америки, во многом благодаря увлечению различными восточными духовными практиками, популярности идеи «естественных родов» и «духовного акушерства».
Многие приверженцы употребления плаценты в пищу уверяют, что она, будучи важнейшим органом для обеспечения жизнедеятельности растущего плода, содержит массу полезных микроэлементов и гормонов, которые позволяют женщине быстрее прийти в форму и даже улучшить эмоциональное состояние после родов.
Однако профессиональные врачи в ходе исследований пришли к выводу, что все чудесные последствия употребления плаценты — действие эффекта плацебо, а плацентофагия (поедание плаценты) может даже принести ощутимый вред здоровью.
Так, американский доктор Амос Грюнебаум, профессор клиники акушерства и гинекологии, утверждает, что никакой пользы от поедания плаценты нет, а вот опасность может быть вполне реальной.

Дело в том, что плацента — это «генератор» инфекций и место, где скапливаются все токсины, которые выделяет плод в процессе жизнедеятельности.

Ведь плацента — это не только источник питания для плода, но и его своеобразный фильтр, задерживающий многие вредные вещества. Стандартов же по хранению и переработке плаценты на сегодняшний день не существует, а потому врачи советуют избегать как употребления сырой плаценты, так и использования порошков и капсул, сделанных из неё.
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