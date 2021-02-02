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Ученых поразил шимпанзе, который превзошел студентов 

Мира Маркина 2 часа назад
Ученых поразил шимпанзе, который превзошел студентов
Фото: depositphotos.com
Ученые не рискуют утверждать, что некоторые животные интеллектуально превосходят людей. Однако вместе с тем исследователи признают, — в некоторых видах деятельности звери бывают сообразительней homo sapiens. Подтверждение тому — шимпанзе Аюму. Подробнее об исследовании ученых, в котором Аюму принял участие, — в материале "Рамблера".
Несколько лет назад в тесте на способность к запоминанию шимпанзе показал лучшие результаты, чем японские студенты. И это даже несмотря на то, что японцы славятся своей усидчивостью, скрупулезностью и сосредоточенностью.
Быстро взглянув на экран (за 210 миллисекунд — это быстрее, чем моргнуть), Аюму запомнил последовательность, изображенных на нем чисел. Когда числа закрылись белыми квадратами, шимпанзе безошибочно восстановил их в верном порядке.
Тем временем студенты не смогли превзойти Аюму даже спустя множество тренировок. Безусловно, не все шимпанзе такие же сообразительные, как Аюму. Однако у них есть и свои впечатляющие навыки: некоторые из них способны использовать подручные предметы в качестве инструментов, а другие и вовсе общаться на языке жестов.
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