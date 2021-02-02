Почему сказка о Буратино на самом деле хоррор 

"Приключения Буратино" — пожалуй, один из самых популярных мультфильмов, вышедших в СССР. Не менее популярна и сказка Алексея Толстого , которая легла в основу мультипликации. Однако отнюдь не все воспринимают историю Буратино как доброе повествование для детей. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

По мнению некоторых литературных исследователей, в образах Пьеро и Карабаса Барабаса Толстой высмеял Александра Блока и других приверженцев символизма. Кроме того, эксперты считают, что Пьеро и Барабас должны были задеть Всеволода Мейерхольда , к которому Толстой также питал неприязнь. Впрочем, неспроста: режиссер был известен своим тяжелым деспотичным характером. Кроме того, по воспоминаниям современников Мейерхольда, он относился к актерам как к марионеткам.

Но и это еще не все. Голубой цвет волос Мальвины на самом деле говорит о том, что девочка была привидением. В оригинальной истории Карло Коллоди "Приключения Пиноккио", которая во многом вдохновила Толстого на написание "Приключений Буратино", Мальвины нет, но есть героиня с волосами цвета лазури.

Разбойники преследуют Пиноккио, и он, пытаясь спрятаться от них, натыкается на дом, дверь которого заперта. Внезапно в окне появляется девочка с лазурными волосами, бледной кожей и закрытыми глазами. Она говорит, что все обитатели дома отошли в мир иной, как и она сама. После этого героиня исчезает.

Неслучайно во многих культурах голубой цвет является символом потустороннего мира. И, очевидно, Толстой вполне осознанно наделил Мальвину этим цветом волос.