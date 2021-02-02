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Почему сказка о Буратино на самом деле хоррор 

Мира Маркина 2 часа назад
Почему сказка о Буратино на самом деле хоррор
Фото: Кадр из мультфильма "Буратино"
"Приключения Буратино" — пожалуй, один из самых популярных мультфильмов, вышедших в СССР. Не менее популярна и сказка Алексея Толстого, которая легла в основу мультипликации. Однако отнюдь не все воспринимают историю Буратино как доброе повествование для детей. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
По мнению некоторых литературных исследователей, в образах Пьеро и Карабаса Барабаса Толстой высмеял Александра Блока и других приверженцев символизма. Кроме того, эксперты считают, что Пьеро и Барабас должны были задеть Всеволода Мейерхольда, к которому Толстой также питал неприязнь. Впрочем, неспроста: режиссер был известен своим тяжелым деспотичным характером. Кроме того, по воспоминаниям современников Мейерхольда, он относился к актерам как к марионеткам.
Но и это еще не все. Голубой цвет волос Мальвины на самом деле говорит о том, что девочка была привидением. В оригинальной истории Карло Коллоди "Приключения Пиноккио", которая во многом вдохновила Толстого на написание "Приключений Буратино", Мальвины нет, но есть героиня с волосами цвета лазури.
Разбойники преследуют Пиноккио, и он, пытаясь спрятаться от них, натыкается на дом, дверь которого заперта. Внезапно в окне появляется девочка с лазурными волосами, бледной кожей и закрытыми глазами. Она говорит, что все обитатели дома отошли в мир иной, как и она сама. После этого героиня исчезает.
Неслучайно во многих культурах голубой цвет является символом потустороннего мира. И, очевидно, Толстой вполне осознанно наделил Мальвину этим цветом волос.
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Истории , Всеволод Мейерхольд , Карло Коллоди , Алексей Толстой
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