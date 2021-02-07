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Почему запрет на посещение церквей в СССР — это миф 

Мира Маркина 2 часа назад
Почему запрет на посещение церквей в СССР — это миф
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Ни для кого не секрет, что во времена СССР тысячи храмов и церквей были разрушены. Тем же, кому удалось устоять, пришлось прекратить службы. Неудивительно, что распространилось мнение, согласно которому посещение церквей в Советском Союзе было запрещено. Подробнее о том, почему не стоит слепо верить этому мифу, — в материале "Рамблера".
Мало того, что в 1920-30-х годах многие храмы были уничтожены, спустя десятилетия, в 50-60-х годах, появились антирелигиозные кампании, призывавшие закрыть уцелевшие церкви. Советские власти прикладывали много сил для распространения массовой атеистической пропаганды.
Однако, несмотря на это, статья 52 Конституции СССР провозглашала свободу совести и вероисповедания:

"Гражданам СССР гарантируется свобода совести, то есть право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с религиозными верованиями запрещается.

Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви",

— говорится в Конституции СССР 1977 года.
Безусловно, многие права и свободы, прописанные в документе, были лишь условностью, однако некоторым храмам и церквям в СССР удавалось вполне легально работать. Посещать религиозные организации в большинстве своем не могли сотрудники КПСС и ВЛКСМ, поскольку в их обязанности входила борьба с "религиозными предрассудками". Но остальные имели право на свободное вероисповедание без последствий.
Об этом свидетельствует хотя бы перепись населения за 1937 год, когда священники подвергались особенно жестоким гонениям. В 1937-м более половины населения СССР считало себя приверженцами одной из религиозных конфессий.
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Истории , КПСС
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