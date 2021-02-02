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Как в СССР отбывали «химию» и почему это не связано с тюрьмой 

Даня Виттиг 34 минуты назад
Как в СССР отбывали «химию» и почему это не связано с тюрьмой
Фото: depositphotos.com
Всем известно, что разные виды правонарушений грозят разными наказаниями: штраф, условный срок или заключение. Однако существуют и другие меры наказаний, самое необычное среди них носит название "химия". "Рамблер" изучил тему подробнее.
"Химия" — разговорное слово, которое вошло в обиход с середины 1960-х годов. В СССР под термином подразумевали вид принудительных работ, когда преступник обязан был жить в общежитии и работать на определенном предприятии.
Человек мог получить специальность или записаться на курсы повышения квалификации. Единственное условие — успевать отмечаться в табеле. Официально вид наказания был отменен в начале 90-х годов, но негласное определение сохранилось до сих пор.
Сейчас "химия" существует в виде Исправительного учреждения открытого типа. Этот вид наказания считается ограничением, а не лишением свободы. "Химиками" становятся бывшие заключенные, которые хорошо себя вели в тюрьме, или правонарушители, совершившие мелкие преступления.
На "химии" преступники ходят на работу, обеспечивают себя и могут выйти в город по заявлению на несколько часов. По сути, это чем-то похоже жизнь в общежитии, в котором бывший преступник должен социализироваться перед выходом на свободу. А тот человек, который совершил мелкое преступление, проанализировать свои ошибки и исправиться.
Термин "домашняя химия" используют по отношению к тем, кто отбывает наказание дома. В основном, под домашним арестом находятся те, кто скрывался от уплаты налогов, занимался незаконной предпринимательской деятельностью или совершил мелкую кражу.
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