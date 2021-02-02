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Россиянка назвала «позорную» в США одежду из тех, что популярны на родине 

Стелла Шмель 4 часа назад
Россиянка назвала «позорную» в США одежду из тех, что популярны на родине
Фото: depositphotos.com
Россиянка Ольга Кузьмина, несколько лет прожившая в Америке, рассказала, об одежде, которую любят в РФ, но в США она считается "позорной". Своим взглядом на это она поделилась в блоге на платформе "Яндекс. Дзен".
В частности, она рассказала о негласном правиле среди мужчин, решивших отправиться на пляж, надевать широкие шорты до колен и избегать трусов-плавок. Она поведала, что когда ее отец решил искупаться в таких, то заметила "косые взгляды" окружающих.
Также в США идет активная борьба против натурального меха, используемого в одежде. Поэтому местные женщины в основной массе отдают предпочтение одежде из искусственного меха.
Кузьмина отметила, что туфли на высоком каблуке местные дамы используют только, когда идут на вечеринки, поэтому в повседневной жизни такой выбор обуви смотрится странно.

"Мужчины в США ходят с портфелями, поясными сумками, но с борсетками — никогда",

— написала она, комментируя любовь мужчин из России к этому аксессуару.
Кроме того, Кузьмина отметила, что женщины в США отдают предпочтение комфортной просторной одежде и избегают коротких платьев в обтяжку.
Ранее "Рамблер" писал, что живущая в Турции россиянка указала на минусы отдыха в стране зимой.
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Комментарии 1
Истории , Ольга Кузьмина , Яндекс
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