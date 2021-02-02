Россиянка назвала «позорную» в США одежду из тех, что популярны на родине 

Россиянка Ольга Кузьмина , несколько лет прожившая в Америке, рассказала, об одежде, которую любят в РФ, но в США она считается "позорной". Своим взглядом на это она поделилась в блоге на платформе " Яндекс . Дзен".

В частности, она рассказала о негласном правиле среди мужчин, решивших отправиться на пляж, надевать широкие шорты до колен и избегать трусов-плавок. Она поведала, что когда ее отец решил искупаться в таких, то заметила "косые взгляды" окружающих.

Также в США идет активная борьба против натурального меха, используемого в одежде. Поэтому местные женщины в основной массе отдают предпочтение одежде из искусственного меха.

Кузьмина отметила, что туфли на высоком каблуке местные дамы используют только, когда идут на вечеринки, поэтому в повседневной жизни такой выбор обуви смотрится странно.

"Мужчины в США ходят с портфелями, поясными сумками, но с борсетками — никогда",

— написала она, комментируя любовь мужчин из России к этому аксессуару.

Кроме того, Кузьмина отметила, что женщины в США отдают предпочтение комфортной просторной одежде и избегают коротких платьев в обтяжку.