Выявлено отношение россиян к мату 

Почти каждый пятый житель России считает, что обсценная лексика обогащает русский язык, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру

С 1 февраля 2021 года социальные сети в России обязали удалять матерные слова и выражения. Теперь администраторы сообществ должны искать такую лексику и блокировать её в постах и комментариях.

"Сорок процентов жителей России поддерживают цензуру в СМИ и литературе. Еще 41% опрошенных нейтрально относятся к такому надзору. Однако 19% респондентов уверены — мат обогащает русский язык, поэтому высказались против цензуры",

— говорится в отчете, по итогам опроса более 3,5 тысяч человек.

Кроме того, 71% россиян положительно относятся к запрету мата в соцсетях, соответственно, не согласны с ним всего 29% опрошенных, которые высказались за свободу слова в соцсетях.