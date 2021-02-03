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Мужчина нашел письмо из 1969 года с пугающе точными предсказаниями будущего 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Мужчина нашел письмо из прошлого с пугающе точными предсказаниями
Фото: Rosa Beckerton
Драпировщик из английского города Питерборо, графство Кембриджшир, обнаружил в старом диване письмо из 1969 года с пугающе точными предсказаниями будущего. Об этом сообщает The Mirror.
67-летний Питер Бекертон (Peter Beckerton) нашел послание из прошлого, когда его вызвали отреставрировать старый диван. Письмо было написано 23 февраля 1969 года 11-летней девочкой, вероятно, в качестве домашней работы. В нем она фантазировала, как будут выглядеть ее жизнь и мир в будущем.
Школьница написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. «Почти как в телевизоре», — отметила девочка.
Телевизоры, согласно ее предсказаниям, тоже изменятся: они превратятся из небольших коробок в большие экраны. Она предположила, что переключать каналы можно будет не на панели устройства, а с помощью кнопок в подлокотнике кресла.
Ребенок также предсказал, что дома станут умными, а двери будут открываться дистанционно, с помощью кнопок.
Однако в письме были и несбывшиеся пророчества: девочка надеялась, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жвачки. Особенно ее радовало, что при таком условии не придется мыть грязную посуду.
Жена обойщика, Роза, решила опубликовать письмо в сети в надежде найти автора послания. Она отметила, что ее муж часто обнаруживает что-то в мебели, но пока это самая интересная находка.
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