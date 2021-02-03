Почему европейские солдаты уничтожали русских пленных 

Одним из проявлений вопиющей жестокости по отношению к русским пленным стал случай после битвы при Фрауштадте в 1706 году — в ходе Северной войны. Он довольно подробно описан в книге Александра Беспалова «Русский вспомогательный корпус на службе Саксонии в эпоху Великой Северной войны». Это сражение окончилось победой шведов, и в плен попало немало русских солдат и их союзников-саксонцев. И если последних генерал Реншельд пощадил, то русских сразу же после битвы приказал уничтожить. Для шведов этот приказ выглядел вполне логично.

За что не любили русских

Битва при Фрауштадте — лишь один из многочисленных примеров. Судьба русских пленных в ходе двух десятилетий Северной войны была незавидной. Впрочем, и в последующих войнах их брали в плен весьма неохотно, хотя к европейским союзникам России обычно относились более милостиво. Особенно если те не оказывали ожесточённого сопротивления. Это и было одной из причин.

Русские солдаты всегда проявляли чудеса стойкости, сражаясь до последнего даже при очевидном преимуществе противника. Они сами предпочитали не сдаваться, а гибнуть в бою, считая, что лучше славная смерть, чем позорная жизнь. Европейцы же обычно действовали более рассудительно, бросая оружие и выдвигаясь навстречу противнику с поднятыми руками, если поражение становилось очевидным.

В Средние века и в Новое время в Европе пленных часто перевербовывали. Те сражались на стороне противника, получая за это кормёжку, иногда деньги и — самое главное — жизнь. Конечно, при столкновениях со «своими» такие солдаты были не очень благонадёжны и стремились попасть в плен «обратно». Поэтому их старались использовать на других участках фронта.

Но с русскими такой номер не проходил. Они оставались верными государю и Отечеству, даже находясь в плену. А при первой же возможности старались убежать или как-то навредить «супостату». То есть мало того что русские не переходили на сторону врага, они ещё и требовали пристального внимания и охраны. Естественно, кормить таких «неудобных» пленных никто не хотел.

Красноармейцы в немецком плену

Первые дни войны стали катастрофой для Советского Союза. В результате окружений в плен попало около 3 млн человек. Такое количество рабочих рук поначалу обрадовало немцев. Но и им довелось столкнуться с высокими моральными качествами русских солдат. При любой попытке русские старались бежать, а умирать предпочитали с оружием в руках так, чтобы забрать с собой как можно больше солдат противника. Вот как писал об этом сам Гитлер в своём дневнике: «Русские сражаются, как звери, до последнего вздоха, и их приходится убивать одного за другим».

Катастрофы первых дней войны уже не повторялись и котлы случались реже. Да и сами советские солдаты не рассчитывали на благосклонность противника, а потому в плен предпочитали не сдаваться. Немцы же со своей стороны пошли на сознательное истребление русских военнопленных в лагерях: им выдавали уменьшенные пайки, использовали на наиболее тяжёлых работах и для экспериментов.