Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Какие европейские народы хотят создать новые государства 

Русская семерка 9 часов назад
Какие европейские народы хотят создать новые государства
Фото: Русская семерка
Единство Европы — идея фикс большинства политиков Старого Света. Почти все их начинания так или иначе оправдываются желанием создать общее экономическое и социальное пространство или даже культурную, политическую и военную общность.
Однако грёзы таких чиновников разбиваются о жестокую реальность: сегодня почти в каждой европейской стране есть свои сепаратистские движения, активно поддерживаемые национальными меньшинствами. Они только и ждут момента, чтобы вырвать у центральных властей право на самостоятельность и реализовать данное им ООН право на самоопределение.
Конечно, надо отдать борцам за свободу должное: радикальные методы, присущие, например, Стране басков, давно уже не в моде. Со временем сепаратисты вписываются в политическую систему не только стран, властям которых они противостоят, но и Европейского союза.
Так произошло с националистами Каталонии, Шотландии, Фландрии и многих других регионов, бьющихся за независимость. Однако от этого их шансы на успех, допустим, в течение 10 ближайших лет не становятся меньше, и скорее даже увеличиваются.

Шотландия против Лондона

Ближе всех к независимости, пожалуй, в 2014 году становились шотландцы. Тогда им удалось добиться проведения цивилизованного и конституционного референдума о выходе из состава Соединённого Королевства.
До самого дня голосования было неясно, останется ли Шотландия в составе Великобритании. По предварительным социальным опросам число сторонников и противников отделения было почти равно — с небольшим перевесом в сторону последних. А за две недели до голосования, согласно исследованиям, сепаратистам удалось добиться преимущества. Однако итог для них оказался неутешительным — 55,3% процента выступили против разрыва Эдинбурга с Лондоном.
Впрочем, настроенные против Великобритании шотландцы-политики не сдаются. Уже после референдума о Brexit парламент Шотландии проголосовал за новый референдум о независимости, поскольку, хоть административная единица и хочет выйти из состава Королевства, но с Евросоюзом она прощаться не намерена. Планируется, что новое голосование состоится в период между осенью 2018-го и весной 2019-го — то есть до выхода Великобритании из ЕС.
Велика вероятность, что на этот раз итог референдума будет не такой, как четыре года назад: Brexit показал всем, что британцы способны удивлять.

Каталония против Мадрида

Ещё один претендент на скорую самостоятельность — Каталония. В отличие от Шотландии, этому региону центральное правительство не предоставляет законную возможность решить свою судьбу на всеобщем голосовании. Однако это не помешало местным властям провести 1 октября 2107 года референдум о статусе автономии. И хотя испанскими властями он был признан нелегальным, ему удалось наделать шума в Европе.
Результаты референдума наверняка повергли Мадрид в шок: более 90% высказались за отделение. Возможно, если бы явка на голосовании оказалась выше 43%, то итог был бы иным. Но для правительства Каталонии было достаточно поводов, чтобы глава кабмина Карлос Пучдемон подписал документ о независимости региона.
Правда, уже через несколько дней центральные власти начали процедуру лишения Каталонии автономии, а ещё через какое-то время — отправили правительство Пучдемона в отставку. После того, как 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость Республики, Мадрид ввёл прямое правление в регионе и распустил законодательный орган, назначив досрочные выборы. После этого Пучдемон был вынужден бежать из страны.
Однако в результате перевыборов альянс сепаратистских партий опять получил большинство в парламенте Каталонии. И хотя сейчас их силы подорваны, а главные действующие лица либо сидят в тюрьме, либо скрываются от правосудия, сомневаться в том, что сторонники отделения ещё дадут бой, не приходится.

Фландрия против Брюсселя

Ещё в конце прошлого века идею отделения Фландрии от Бельгии озвучивали лишь маловлиятельные партии ультраправого толка. Однако за 20 лет ситуация изменилась. На выборах 2014 года в бельгийский парламент победу одержала националистическая партия «Новый фламандский альянс». Так больше всего мандатов оказалось у политической силы, лидер которой — Барт де Вевер — уверен, что Бельгия как государство скоро исчезнет.
Действительно, выход из её состава Фландрии станет трагедией для страны. В этом регионе сосредоточено более половины населения и предприятий государства. Однако пока что переговоры о статусе региона приостановлены. Хотя, вероятно, после новых выборов в парламент они могут возобновиться с новой силой.

«Слабые места» по всей Европе

Карта Старого Света изобилует и другими регионами, которые совсем не прочь побороться за свою независимость. Это и провинции Пьемонт, Венето и Ломбардия в Италии, и Трансильвания в Венгрии, и Бавария в Германии, и Корсика во Франции, и многие другие. В большинстве из них, правда, политики-националисты предпочитают довольствоваться синицей в руках: экономическими преференциями, большей автономией и самостоятельностью. Если центральная власть идёт на уступки, то и требования сепаратистов становятся более умеренными.
Мешает перекроить карту Европы и сложность борьбы за отделение. Исторический опыт показывает, что насильственные меры не помогают достичь заветной цели. Переговорный процесс же осложняется как неуступчивостью политиков, так и двойными стандартами в самом Старом Свете. Ведь если для того же Брюсселя отделение Косово под ударами НАТО — это пример самоопределения нации, то претензии Каталонии — уже нарушение конституции Испании.
Видео дня. Что стало с убийцами царской семьи
Русская семерка: последние новости
Когда Советская армия была намного сильнее американской Когда Советская армия была намного сильнее американской Почему европейские солдаты уничтожали русских пленных Почему европейские солдаты уничтожали русских пленных Контрразведка Белой армии: почему она была такая неэффективная Контрразведка Белой армии: почему она была такая неэффективная
Комментарии
Истории , ЕС , ООН , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
05:02
Кем на самом деле были «былинные богатыри»
Истории
Что стало с убийцами царской семьи
06:54
Что стало с убийцами царской семьи
Люди
Самые опасные преступники России
11:07
Самые опасные преступники России
Люди
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
11:22
Что известно о трех самых загадочных людях в истории
Люди
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
15:47
Как жили жены нацистов во времена Третьего рейха
Люди
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
00:20
Реакция «сурового россиянина» на взрыв удивила всех
Истории
В чем подозревали вторую женщину-космонавта
04:00
В чем подозревали вторую женщину-космонавта
Люди
Самые жестокие женщины у власти
10:17
Самые жестокие женщины у власти
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение