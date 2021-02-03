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Эксперты оценили вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова 

Мира Маркина 51 минуту назад
Эксперты оценили вероятность попадания Ельцина в группу Дятлова
Фото: globallookpress.com
Тюменский писатель Олег Архипов, много лет работающий над разгадкой тайны перевала Дятлова, оценил вероятность попадания Бориса Ельцина в группу погибших. Его слова приводит "Московский комсомолец".
Несмотря на то, что в 1959 году Ельцин жил в Свердловске (ныне Екатеринбург), он едва ли мог пойти в этот поход, потому что взять продолжительный отпуск в то время было непросто:

«Тем более что Бориса Ельцина стали активно продвигать по служебной лестнице. Сказался его напористый лидерский характер. (…) Мне кажется, что в 1959-м, когда дятловцы отправились в поход, у Бориса Николаевича были уже другие ориентиры и интересы»,

— признался Архипов.
Аналогичного мнения придерживается мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин. Он также считает, что Ельцин не мог попасть в группу Дятлова:

«Но то, что Борис Ельцин встречался со своими однокурсниками, это факт. Рассказывали, когда к нему стали обращаться по имени-отчеству, он тут же это пресек, сказал: "Слушайте, ребята, какой я для вас Борис Николаевич. Я как был для вас Борька, так им и остался"».

Согрин подчеркнул, что в серьезные походы политик не ходил. Его главным спортивным увлечением был волейбол.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему зрители не оценили сериал "Перевал Дятлова".
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Комментарии 3
Истории , Олег Архипов , Борис Ельцин , Московский комсомолец
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