Как россияне отреагировали на запрет мата в соцсетях 

С 1 февраля 2021 года в силу вступил закон о запрете использования нецензурной брани в социальных сетях. Такие материалы относятся к противоправному контенту и должны быть удалены. При этом выявлять и блокировать их обязаны сами соцсети. Они же, а не пользователи, понесут ответственность за мат в постах в виде штрафа от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Как отреагировали на изменения россияне — в материале "Рамблера".

Пока посты с ненормативной лексикой никуда не делись, но в социальных сетях уже во всю иронизируют над принятым законом:

«Не позволено больше гражданам непристойными словами в обществе раскидываться»,

«Кто-то теперь будет практически молчать, получается?».

Twitter

Пользователи заявили, что запретить русским людям ругаться — бесчеловечно, и в ответ начали выражаться нецензурно еще больше. В Twitter 1 февраля даже объявили Днем мата.

«В России ввели штрафы за мат в соцсетях. Все пользователи соцсетей в РФ: #деньмата»,

«Кстати, с первого февраля в социальных сетях н***й нельзя будет материться. Экая досада»,

«Я: как общаться с людьми если нельзя ругаться матом? Придется учиться… Правительство: штраф пока предусмотрен для соцсетей, а не для людей Я: з******ь живем дальше»,

«Русский без мата как человек без кислорода»,

«Надеюсь вы понимаете, что в России без мата — это как на войне без оружия»,

«Вы меня конечно извините, но я матерюсь только в интернете, потому что в жизни у меня нет человека, с которым мы бы матюкались, а сама с собой матюкаться… Так что не отнимайте мою прелесть».

Twitter

Находчивые пользователи предложили теперь шифровать нецензурную брань с помощью картинок: