Когда армия СССР была намного сильнее американской

СССР и США, ставшие после окончания Второй мировой войны непримиримыми геополитическими противниками, вели постоянное соперничество. Наращивание обеими странами военного потенциала создавало между ними зыбкое равновесие.

Бесполезное оружие

После победы в Великой Отечественной войне Советский Союз без преувеличения считался обладателем самой мощной армии мира, которая переломила хребет казавшемуся непобедимым вермахту с его союзниками. 11 млн бойцов, которые насчитывала РККА к маю 1945 года, по мнению многих экспертов, способны были не только справиться с любыми вооруженными силами планеты, но и установить контроль над всей Европой. Немаловажный факт, что экономика СССР тогда была фактически полностью переведена на военные рельсы.

Не так давно ЦРУ рассекретило документы, относящиеся к началу 1950-х годов. В одной из аналитических записок сообщалось, что советская армия, способная без труда развернуть до 475 дивизий, значительно превосходит все армии Запада. Ее мощь такова, что она может одновременно вести действия в Скандинавии, в Западной Европе, в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Любая армия Запада, продолжают авторы записки, неизбежно проиграет сухопутным силам русских, так как после окончания войны ничего не было сделано для повышения обороноспособности союзников.

Одной из возможных точек столкновения между советскими и союзными войсками была граница между Западным и Восточным Берлином. Но преимущество советских войск над силами союзников там было таково, что глава администрации американской зоны оккупации генерал Люсиус Клей даже отказался от идеи строить там оборонительные сооружения ввиду их бесполезности.

Что касается Военно-морского флота и Военно-воздушных сил, то здесь, по мнению авторов записки, англо-американские войска имеют преимущество над СССР. Это относится и к уровню технической оснащенности, и к количеству военных кораблей и самолетов, и к боевому опыту. Впрочем, в США понимали, что Советский Союз будет готов к отражению военной угрозы как с моря, так и с воздуха.

Но главный вопрос, который ставится в рассекреченном документе, кто будет более уязвим перед атомным оружием — СССР или США? Вывод аналитиков однозначный — Америка. Объяснение этому простое: высокая концентрация населения, промышленных объектов и городов делают Соединенные Штаты фактически беззащитными перед массированными атомными ударами.

Естественной реакцией на военную мощь СССР стали планы по нейтрализации потенциальной «советской угрозы». Особенно в этом преуспели США. Один за другим появлялись сценарии превентивных ядерных ударов по советской территории — «Тоталити», «Чариотир», «Бройлер», «Дропшот». Однако, насколько быстро возникали эти планы, настолько же быстро они и сворачивались: американским военным было ясно, что в их распоряжении не так много ядерного оружия, чтобы нанести поражение стране с обширнейшей сетью городов, коммуникаций и промышленных объектов.

18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США определил долгосрочные цели американской политики в отношении СССР, которые предусматривали не только военные, но и относительно мирные методы. Главной стратегией стала ликвидация системы идеологического господства компартии и насильственное насаждение демократии.

29 августа 1949 года на полигоне под Семипалатинском Минобороны СССР провело успешное испытание первой атомной бомбы. Теперь ни у кого на Западе не вызывало сомнений, что активные военные действия в отношении Советского Союза даже с применением ядерного оружия будут обречены на провал. Так начиналась холодная война.

Упущенная возможность

1950-е годы проходили под знаком обмена испытаниями между США и СССР водородных бомб, пока 30 октября 1961 года Советский Союз не поставил в этом соревновании жирную точку, взорвав над островом Новая Земля «Царь-бомбу» (АН602). Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте превысила 58 мегатонн. Это самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Тем самым СССР показал, что обладает оружием с неограниченными возможностями массового поражения. В конечном итоге к середине 1963 года СССР произвел 221 ядерный взрыв, США — 333.

Госдепартамент во главе с Джоном Кеннеди , детально проанализировав состояние стратегических наступательных сил США и СССР, пришел к выводу, что Соединенные Штаты не имеют преимущества перед русскими в ядерном вооружении, и их стратегия «массированного возмездия» не соответствует реальному положению вещей.

Возникший следом всплеск воинственной риторики между руководством СССР и США привел к «Карибскому кризису», который поставил мир на грань ядерной войны. Несмотря на последовавший за этим спад напряжения не стал примирительным. Пентагон вновь возвращается к плану массированного ядерного удара по СССР, и гонка вооружений набирает новые обороты. Обе страны усиленно ведут разработки высокоточных стратегических ракет средней и меньшей дальности.

Но в 1965 году американцы ввязываются во Вьетнамский конфликт, что в ближайшем будущем отразится на состоянии вооруженных сил. Многие эксперты считают, что из-за никому не нужной войны США не просто уронили международный престиж, а еще и уступили СССР ракетно-ядерное превосходство.

Американская пресса писала, что изгнанная коммунистами из Вьетнама армия США представляла жалкое зрелище, в рядах вооруженных сил процветали пьянство, наркомания и преступность. Ситуация была такова, что офицеры не рисковали ночью входить в казармы без оружия. В 1975 году президент Генри Форд даже был вынужден лететь в Брюссель, чтобы умолять членов НАТО сохранить военный альянс.

Только во второй половине 1970-х годов, когда США преодолели последствия неудачной кампании, в стране начинается очередной качественный виток развития стратегических наступательных вооружений. Том Николас, представляющий американское издание The National Interest, пишет, что именно тогда Советский Союз упустил реальную возможность добиться неоспоримого военного превосходства над США.

Несмотря на то, что к середине 1970-х СССР впервые превзошел США по количеству ядерных арсеналов, технологическое преимущество было уже за Америкой. В эти годы советская экономика впервые начала испытывать трудности: к 1985 году ВВП СССР составлял не более 60% от ВВП США. Ко всему прочему рухнули мировые цены на нефть — дальнейшая гонка вооружений неминуемо истощала финансовые ресурсы СССР и приближала некогда могущественную империю к краху.