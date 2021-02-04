Кому в СССР отказывали в принятии в комсомол 

Членство в ВЛКСМ для многих представителей советской молодежи было формальностью. Однако на не вступивших по разным причинам в этот Союз накладывались серьезные ограничения — без комсомольского билета не принимали во многие вузы, не выпускали за границу. Кроме того, нечего было мечтать и о партийной карьере, служившей в СССР серьезным социальным лифтом в продвижении по карьерной лестнице.

Как вступали в ВЛКСМ

Комсомольцем в Советском Союзе можно было стать, будучи в возрасте от 14 до 28 лет. В основном, в ряды ВЛКСМ вступали школьники— пионеры. Для этого нужно было выучить Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, формально — иметь еще и характеристики от действующих членов ВЛКСМ или члена компартии , но эта условность не везде соблюдалась. Принимали практически всех желающих, поскольку у райкомов и горкомов ВЛКСМ, как правило, существовал план приема, и они стремились его выполнять. В связи с этим, в последние годы существования СССР в Союзе состояло подавляющее большинство советской молодежи (свыше 60 процентов), что существенно формализировало сам факт членства в ВЛКСМ и снижало социальную значимость этой организации.

Кому отказывали в приеме в Союз

Родившийся в первые годы советской власти, комсомол во время ее становления и расцвета в СССР был ключевой, самой влиятельной молодежной организацией Советского Союза. Комсомольцами хотели стать почти все подростки страны, но принимали в ВЛКСМ не каждого. В 20 — 30 годы ХХ века комсомольцами не могли стать дети «врагов народа», «социально чуждых элементов» из числа дореволюционной знати. Известный советский писатель Даниил Гранин , по собственному признанию, был как раз сыном репрессированного, и его по этой причине долго не принимали в комсомол. В конце концов, Гранин добился зачисления в ВЛКСМ, что впоследствии благоприятно сказалось на его партийной карьере — писатель в свое время был даже членом бюро Ленинградского обкома КПСС. В более зрелом возрасте в комсомол не принимали судимых, хулиганов и пьяниц. Безусловно, теряли возможность вступления в ВЛКСМ подавшие документы в ОВИР (хотя при удачном разрешении вопроса об эмиграции членство в Союзе такому парню или девушке было ни к чему). По вышеперечисленным причинам из комсомола можно было и вылететь.