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Откуда взялась теория, что Кинг убил Леннона 

Мира Маркина 2 часа назад
Откуда взялась теория, что Кинг убил Леннона
Фото: wikipedia.org
Основатель культовой группы The Beatles, всемирно известный музыкант Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года на 41-м году жизни. Поймать виновника смерти музыканта полиции не составило труда: свидетелем случившегося была жена артиста — Йоко Оно, и вдобавок к этому сам злоумышленник — Марк Чепмен — не сопротивлялся полиции и признал свою вину.
Однако отнюдь не все верят в то, что Чепмен убил Леннона. Так, существует теория, согласно которой виновником случившегося является… Стивен Кинг. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
В 2009 году житель Флориды Стивен Лайтфут на заседании городского суда заявил, что основателя The Beatles убил "король хорроров". По словам Лайтфута, убийство заказали Рональд Рейган и Ричард Никсон, которым надоел пацифизм Леннона.
В качестве главного доказательства своей теории Лайтфут выбрал знаменитый снимок Пола Гореша, на котором певец запечатлен в момент, когда он оставлял автограф на альбоме для своего убийцы. Лайтфут апеллировал к тому, что человек, изображенный на снимке, уж слишком похож на молодого, но уже знаменитого в то время писателя Стивена Кинга. В свою очередь, Чепмена "теоретик" назвал нанятым актером.
Говоря о том, зачем убийство Леннона понадобилось Никсону и Рейгану, Лайтфут заявил, что им пришлась не по душе открытая антивоенная позиция музыканта. Уроженец Флориды даже нашел в книге Никсона "Настоящая война" пренебрежительные слова политика о тех, кто считает, что "война — это плохо, а мир — хорошо" и призыв "очистить от них политическую арену".
Сам Стивен Кинг на обвинения "теоретика" никак не отреагировал. Однако и это Лайтфут умудрился обернуть в свою сторону, заявив, что, если бы Кинг был не виновен, он бы наверняка его засудил.
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Истории , Стивен Кинг , Джон Леннон , Рональд Рейган , Ричард Никсон
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