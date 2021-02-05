Специалист объяснил, как определить, кто ворует у вас интернет 

"После запуска такой программы будут видны все подключённые к роутеру устройства, а также журналы событий, связанные с ними. Проще говоря, можно будет увидеть, кто и когда выходил в интернет через вашу сеть. В комплект поставки всегда включена инструкция по настройке и управлению роутером", — поделился Мясоедов.