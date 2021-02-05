Зачем Сталин помог евреям создать Израиль 

Активное участие СССР в создании независимого государства Израиль было продиктовано, прежде всего, внешнеполитическими интересами Советского Союза — Сталин рассчитывал заполучить на карте мира еще один оплот социализма, полностью зависимый от державы-победительницы в Великой Отечественной войне, и попутно потеснить Запад на мировой политической арене.
Трезвый расчет будущего Великого Вождя
Сталин, судя по историческим документам, был, скорее, антисемитом, чем ярым сторонником отстаивания прав евреев: с политической точки зрения в этом у него как у лидера молодого советского государства просто не было необходимости до поры до времени.
«Еврейский вопрос» в СССР всегда стоял особняком, и с установлением новой советской республики прав у представителей этой нации в молодом государстве стало существенно больше. Однако никаких особых преференций евреям советская власть давать не намеревалась. Более того, антисемитизм, хотя и в скрытой форме, во внутренней политике всегда присутствовал, скрываясь под маской космополитизма (взять хотя бы нашумевшее дело врачей-евреев).
Идею создания еврейской автономии в Крыму Сталин отверг, а один из инициаторов этого проекта, великий еврейский театральный режиссер Соломон Михоэлс, был убит НКВД.
Однако еврейский национализм, возникший после окончания Второй мировой войны на почве нацистского геноцида представителей этой нации, представлял собой неразрешимую проблему, которая требовала незамедлительного решения. Причем именно с участием мировых держав, имеющих на тот момент весомое влияние на внешнеполитической арене.
Сталин использовал эту ситуацию как удобный повод в борьбе с набирающим политическую силу Западом — Великий Вождь и Учитель рассчитывал сделать из нового государства сателлита СССР.
Америка и СССР отстаивают свою позицию
Евреи всегда мечтали создать собственное государство именно на своей исторической родине, которой считали Палестину. У территории этого государства к концу Второй мировой войны отсутствовал международный юридический статус. До 1948-го там действовал британский мандат на управление территорией страны, и Сталин не упустил возможности активно поучаствовать в дальнейшей судьбе данного государства. Немаловажную, если не основную, роль в этом сыграло желание со стороны СССР умалить внешнеполитические возможности Великобритании и ее союзников из арабских стран.
Евреи в Палестине постоянно чувствовали себя не в своей тарелке — с начала XX века в этой стране проживали свыше полумиллиона арабов-мусульман, более 70 тысяч христиан и только около 60 тысяч евреев. Количество иудеев-иммигрантов постоянно ограничивалось, пока действовал британский мандат на управление Палестиной, между арабами и иудеями регулярно вспыхивали конфликты.
Вторая Мировая война спровоцировала большой поток в Палестину нелегальных еврейских иммигрантов. В основном вследствие постоянных стычек между евреями и британскими войсками Великобритания и была вынуждена отказаться от мандата на владение Палестиной.
К 1947 году количество евреев в этой стране в сравнении с данными на начало века увеличилось более чем в 10 раз.
Организация Объединенных Наций не знала, что делать с этой ситуацией. Идея создания в Палестине мультиэтнического государства, как в Ливане, ощутимой поддержки не нашла. Америка и СССР выступали за разделение страны на два самостоятельных субъекта внешней политики.
Противниками данного проекта была Великобритания вместе со всеми арабскими и мусульманскими странами-членами ООН.
Проблемой было главенство стран, входивших на тот момент в Организацию Объединенных Наций, — требовалось две трети голосов для решения вопроса о создании Израиля по проекту СССР и США. Будущность Израиля обсуждалась в крайне напряженной обстановке, и до последнего момента отсутствовала ясность в том, чья возьмет.
Страны советского блока обеспечили победу
Председатель советской делегации на данной сессии ООН Андрей Громыко произнес убедительную речь, в которой изложил соображения советского руководства, по которым евреи и арабы в Палестине не могут жить в едином государстве. В итоге 33 страны поддержали идею Америки и СССР о разделении страны на два самостоятельных субъекта внешней политики. Пять стран советского блока сыграли в этом итоговом голосовании решающую роль. В мае 1948 года Израиль формально заявил о себе как о независимом государстве. Советский Союз стал первой страной, установившей с ним дипломатические отношения.
Чего достиг Сталин?
Практически сразу после провозглашения независимости Израиля началась арабо-израильская война — на территорию нового государства вторглись войска ряда мусульманских стран. Советский Союз незамедлительно начал оказывать серьезную военную поддержку Израилю. Противникам этой страны, в свою очередь, активно помогала Великобритания.
Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику Израиля в конечном итоге оказалось менее значимым, чем у США. Но Сталин предполагал, что создание этого государства в перспективе ослабит внешнеполитическую роль Великобритании в отношении рядя арабских стран, станет британцам «шилом в заднице», что в конечном итоге и получилось.