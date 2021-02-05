Зачем Сталин помог евреям создать Израиль 

Активное участие СССР в создании независимого государства Израиль было продиктовано, прежде всего, внешнеполитическими интересами Советского Союза — Сталин рассчитывал заполучить на карте мира еще один оплот социализма, полностью зависимый от державы-победительницы в Великой Отечественной войне, и попутно потеснить Запад на мировой политической арене.

Трезвый расчет будущего Великого Вождя

Сталин, судя по историческим документам, был, скорее, антисемитом, чем ярым сторонником отстаивания прав евреев: с политической точки зрения в этом у него как у лидера молодого советского государства просто не было необходимости до поры до времени.

«Еврейский вопрос» в СССР всегда стоял особняком, и с установлением новой советской республики прав у представителей этой нации в молодом государстве стало существенно больше. Однако никаких особых преференций евреям советская власть давать не намеревалась. Более того, антисемитизм, хотя и в скрытой форме, во внутренней политике всегда присутствовал, скрываясь под маской космополитизма (взять хотя бы нашумевшее дело врачей-евреев).

Идею создания еврейской автономии в Крыму Сталин отверг, а один из инициаторов этого проекта, великий еврейский театральный режиссер Соломон Михоэлс , был убит НКВД.

Однако еврейский национализм, возникший после окончания Второй мировой войны на почве нацистского геноцида представителей этой нации, представлял собой неразрешимую проблему, которая требовала незамедлительного решения. Причем именно с участием мировых держав, имеющих на тот момент весомое влияние на внешнеполитической арене.

Сталин использовал эту ситуацию как удобный повод в борьбе с набирающим политическую силу Западом — Великий Вождь и Учитель рассчитывал сделать из нового государства сателлита СССР.

Америка и СССР отстаивают свою позицию

Евреи всегда мечтали создать собственное государство именно на своей исторической родине, которой считали Палестину. У территории этого государства к концу Второй мировой войны отсутствовал международный юридический статус. До 1948-го там действовал британский мандат на управление территорией страны, и Сталин не упустил возможности активно поучаствовать в дальнейшей судьбе данного государства. Немаловажную, если не основную, роль в этом сыграло желание со стороны СССР умалить внешнеполитические возможности Великобритании и ее союзников из арабских стран.

Евреи в Палестине постоянно чувствовали себя не в своей тарелке — с начала XX века в этой стране проживали свыше полумиллиона арабов-мусульман, более 70 тысяч христиан и только около 60 тысяч евреев. Количество иудеев-иммигрантов постоянно ограничивалось, пока действовал британский мандат на управление Палестиной, между арабами и иудеями регулярно вспыхивали конфликты.

Вторая Мировая война спровоцировала большой поток в Палестину нелегальных еврейских иммигрантов. В основном вследствие постоянных стычек между евреями и британскими войсками Великобритания и была вынуждена отказаться от мандата на владение Палестиной.

К 1947 году количество евреев в этой стране в сравнении с данными на начало века увеличилось более чем в 10 раз.

Организация Объединенных Наций не знала, что делать с этой ситуацией. Идея создания в Палестине мультиэтнического государства, как в Ливане, ощутимой поддержки не нашла. Америка и СССР выступали за разделение страны на два самостоятельных субъекта внешней политики.

Противниками данного проекта была Великобритания вместе со всеми арабскими и мусульманскими странами-членами ООН.

Проблемой было главенство стран, входивших на тот момент в Организацию Объединенных Наций, — требовалось две трети голосов для решения вопроса о создании Израиля по проекту СССР и США. Будущность Израиля обсуждалась в крайне напряженной обстановке, и до последнего момента отсутствовала ясность в том, чья возьмет.

Страны советского блока обеспечили победу

Председатель советской делегации на данной сессии ООН Андрей Громыко произнес убедительную речь, в которой изложил соображения советского руководства, по которым евреи и арабы в Палестине не могут жить в едином государстве. В итоге 33 страны поддержали идею Америки и СССР о разделении страны на два самостоятельных субъекта внешней политики. Пять стран советского блока сыграли в этом итоговом голосовании решающую роль. В мае 1948 года Израиль формально заявил о себе как о независимом государстве. Советский Союз стал первой страной, установившей с ним дипломатические отношения.

Чего достиг Сталин?

Практически сразу после провозглашения независимости Израиля началась арабо-израильская война — на территорию нового государства вторглись войска ряда мусульманских стран. Советский Союз незамедлительно начал оказывать серьезную военную поддержку Израилю. Противникам этой страны, в свою очередь, активно помогала Великобритания.

Влияние СССР на внутреннюю и внешнюю политику Израиля в конечном итоге оказалось менее значимым, чем у США. Но Сталин предполагал, что создание этого государства в перспективе ослабит внешнеполитическую роль Великобритании в отношении рядя арабских стран, станет британцам «шилом в заднице», что в конечном итоге и получилось.