Как босс мафии помог американцам разгромить Гитлера в Италии 

Наиболее влиятельные мафиозные кланы в мире родом с Сицилии. И каждый солидный гангстер в США гордится своими итальянскими корнями. Мы хотим вспомнить о том, какую неоценимую помощь, несмотря на свои противоречия с законом, оказали во время Второй мировой войны мафиози американцам, которые в составе союзных войск ступили на берег Италии.

Вынужденный союзник

Итальянская мафия на протяжении всей истории существования США доставляла властям этой страны множество хлопот. Но в 1943 году в ходе подготовки условий для высадки союзных войск в Сицилии, на это решили закрыть глаза.

Поскольку Италия являлась родиной фашизма, итальянские и немецкие соединения имели на полуострове надежно укрепленные, практически неприступные позиции. При попытке высадки в Сицилии американские и англо-канадские войска неминуемо должны были понести большие потери. Командованию союзных войск как воздух был необходим тайный помощник на вражеской территории.

Встретившись в Касабланке, Рузвельт с Черчиллем решили, что идеальным вариантом было бы договориться с итальянской мафией, сделав ее своим союзником, пятой колонной в тылу врага.

Они понимали, что гангстерам по обе стороны океана совершенно все равно, при какой власти обделывать свои темные делишки. Нужен был весомый аргумент, чтобы склонить их с содействию.

Тем не менее спецслужбы США быстро сумели найти достойный козырь в игре с итальянской мафией. Дело в том, что во время войны в США в Клиптонской тюрьме отбывал пятидесятилетний срок один из самых авторитетных итальянских мафиози Лаки Лучано.

Лучано был крепким орешком. Однажды конкуренты его сильно пытали. Гангстеру сломали 8 ребер, выбили 11 зубов и порезали бритвой лицо, но он молчал. Когда его нашли, полицейские подумали, что перед ними мертвец, однако мафиози выжил. Впоследствии он создал в США свою знаменитую «Коса Ностра». Чтобы сделать мафиози сговорчивее ему пообещали то единственное, что интересовало его больше всего — свободу!

Тайный знак

Наступательная операция союзных войск в Сицилии началась с 9 на 10 июля 1943 года. Десант занял плацдармы на южном и юго-восточном побережье полуострова, но начинать активные военные действия союзники не торопились: ждали сигнала из США. Наконец 14 июля 1943 года в районе селения Виллальба самолет сбросил пакет. В нем находился шелковый платок с вышитой буквой «L», а также письмо из американской тюрьмы.

Как только посылка оказалась в руках местного дона мафии, по всей стране мгновенно распространилась информация, что Лучано предлагает не препятствовать высадке союзников в Сицилии.

Его просьба, подтвержденная донами мафии, быстро облетела итальянских военных, дислоцированных на полуострове. Солдаты должны были по возможности не препятствовать наступлению союзников, саботируя оборону и капитулируя. Ослушаться мафиозных боссов никто не посмел.

20 июля к Виллальба приблизилась танковая колонна союзных войск. Над башней следующего первым танка развивалось знамя с вышитой на нем буквой «L». Войска союзников быстро миновали опасный участок обороны итальянцев, не встретив абсолютно никакого сопротивления.

Дальнейшее продвижение американцев по Италии напоминало загородную прогулку. Мафиози докладывали обстановку, сообщали о расположении немецких войск. Местные жители по просьбе дона Кало, главного мафиози Сицилии Калоджеро Виццини, помогали американцам с провиантом.

При этом воинские части, состоящие из итальянцев, сдавались без боя. Самым укрепленным пунктом полуострова считалась крепость Монте-Каммарата, за которой находилась столица Сицилии — Палермо.

Взять крепость штурмом было крайне затруднительно, но после доверительной беседы гангстеров с солдатами, две трети личного состава гарнизона крепости покинули её. В итоге крепость пала, а уже 22 июля американцы торжественно вошли в Палермо.

Щедрая благодарность

Можно было бы предположить, что американцы, получив желаемое, попросту обманут мафиози. Вовсе нет. Благодарность союзников оказалась более, чем щедрой.

Если при фашистах итальянская мафия переживала не лучшие времена, то после того, как Сицилию заняли союзники, дону Кало присвоили звание полковника и позволили создать собственную милицию. С этого момента территория полуострова полностью перешла под контроль мафии.

Дон Кало лично назначал мэров городов и старост селений. Вымогательство, грабежи и убийства захлестнули Сицилию, но американцев это волновало меньше всего. Лаки Лучано тоже получил обещанную ему спецслужбами США свободу. В 1946 году его выпустили из тюрьмы досрочно и от греха подальше депортировали на родину.