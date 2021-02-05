Почему животные могут предчувствовать грядущую опасность 

То, что животные предчувствуют опасность, известно многим. А вот как они это делают, знают зоологи и зоопсихологи. Интересно, что эти две категории специалистов немного по-разному объясняют наличие такой тонкой чувствительности у разных животных. При этом оба варианта — две стороны одного и того же явления.

Животные предчувствуют разные природные катаклизмы и даже нехорошие события, которые могут случиться с их хозяевами, благодаря исключительно высокоразвитому инстинкту самосохранения. Мы, люди, называем его также интуицией. На самом деле, интуиция — это не некое «высшее прозрение», а лишь мгновенная реакция мозга на тончайшие предпосылки, которые остались незамеченными нашим озабоченным текущими дневными проблемами сознанием.

Звери и насекомые не обладают такой обширной умственной деятельностью, которая свойственна людям, поэтому реагировать на естественные «бессознательные» процессы им гораздо проще. Их мозг устроен так, что они буквально живут своими инстинктами, поэтому читают знаки природы, как открытую книгу. Люди за миллионы лет эволюции утратили эту способность и загрузили свой мозг огромным количеством ненужной для выживания информации.

Расплатой за активность мозга стала также и утрата таких полезных навыков, как острое зрение, тонкий слух, сверхчувствительное обоняние и другие важные вещи, абсолютно естественные для животного мира. Поэтому теперь, когда у нас иногда срабатывает присущая всем живым существам интуиция, мы воспринимает ее как чудо. Этим «чудом» братья наши меньшие пользуются каждый день.

Животные снабжены специальными «инструментами» интуиции. Все звери, которым природа подарила потрясающий дар эхолокации, великолепно улавливают даже малейшие толчки земной породы, происходящие на огромной глубине. Благодаря этому «природные эхолоты» — дельфины, летучие мыши, землеройки, тюлени и некоторые виды птиц — безошибочно узнают о приближении землетрясений и извержений вулканов.

Когда приближается опасность, все животные начинают испытывать панику и пытаются спастись. Иногда их попытки сбежать с места бедствия могут показаться сторонним наблюдателям неадекватными. Так незадолго до землетрясения в Новой Зеландии (22 февраля 2011 года) на берег острова Стюарт выбросилась стая из сотни дельфинов. Только через несколько дней человеческая техника смогла уловить подземные толчки, и после этого произошло мощнейшее землетрясение.

Исторические документы Поднебесной зафиксировали схожий случай, произошедший в далеком 1556 году. В январе жители центральных районов Китая наблюдали странное природное явление: тысячи змей начали выползать на поверхность земли, несмотря на зимний холод и лежащий толстым слоем снег. Хорошо знающие приметы китайцы поняли, что их ожидает большое бедствие. Через месяц случилось одно из самых страшных землетрясений за всю историю цивилизации. Стихия унесла жизни более 820 тысяч человек. К сожалению, в те времена не было технической возможности адекватно отреагировать на предсказания животных и спасти столько жизней.

Землетрясения, ураганы и штормы чувствуют практически все звери, включая львов, лошадей, антилоп и даже «толстокожих» слонов и гиппопотамов. Домашние коты, собаки и аквариумные рыбки начинают паниковать от малейших толчков земли или изменения атмосферного давления. И все — благодаря прекрасно развитым природным инстинктам. Точно так же многие лесные животные — косули, зайцы, белки, птицы — улавливают повышение температуры даже на несколько градусов и, ощущая приближение лесного пожара, пытаются спастись бегством.

Многие животные предчувствуют не только природные катаклизмы, но и беды, которые могут случиться с самими людьми. Особенно чутко реагируют на это домашние животные, за многие годы привыкшие к хозяевам. Коты своими природными «сенсорами» — усами, поверхностью кожи, чутким носом — прекрасно улавливают, когда в теле человека происходят нехорошие изменения. Они легко узнают, когда человек болеет, и даже предвидят его скорую смерть. Многие животные также ощущают приближение техногенных катастроф.

Так в 2011 году незадолго до взрыва на Фукусиме люди наблюдали странное поведение животных. Всего за полчаса до взрыва неподалеку от станции дворовый пес выл и катался на спине, поднимая пыль. Завидев «непорядок», охрана прогнала обезумевшую зверюгу, которая ощущала грозные предзнаменования, но никак иначе не могла предупредить людей. Спустя 0,5 часа грянул взрыв огромной силы и все в округе оказалось отравленным радиацией.

Точно так же собака, сильно привязываясь к своему хозяину, начинает ощущать его организм почти как свой. Если человеку грозит опасность или смерть, четвероногий друг начнет беспокоиться и тосковать из-за грядущего расставания. Сами люди не ощущают многих процессов, происходящих в их теле и окружающей среде, и не обладают настолько развитыми защитными механизмами.