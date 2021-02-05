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Самые странные неуставные традиции русских подводников 

Русская семерка 8 часов назад
Самые странные неуставные традиции русских подводников
Фото: Русская семерка
Морские обычаи — штука сложная и зачастую не поддающаяся пониманию людям, не служившим во флоте, а тем более — в армии.
На флоте существует множество традиций и обычаев, соблюдать которые — святая обязанность каждого моряка, как военного, так и гражданского флота. Наверняка, многие читатели наслышаны про обряд посвящения в подводники, когда матросу, впервые погрузившемуся на субмарине на глубину, дают выпить забортной воды.
Вода, непременно соленая, набранная на глубине не менее 100 метров, выпивается из плафона освещения. Вмещает такой плафон около 300 граммов забортной воды, выпивается она залпом, после чего новоиспеченному подводнику дают закусить соленую воду сгущенкой или шоколадкой. Иногда вместо сладкого вручается вобла. Такой же ритуал проходят и новички в яхтенном деле. Но им приходится немного проще — в реках вода не соленая.
Капитан-лейтенант запаса А. Скляров вспоминает на страницах журнала «Наука и жизнь», что забортная вода очень чистая, прозрачная, но холоднющая и горько-горько-соленая. В процессе новобранцу говорят напутственные слова, а то, что моряк пролил, собирают в ладони и выливают неаккуратному подводнику за шиворот и на голову. Считается, что забортная вода из глубины даже полезна.
Есть на флоте и другие «развлечения». Так, механики целуют крест, связанный из двух гаечных ключей и обмазанный солидолом. А другой из обязательных ритуалов связан с целованием кувалды.
Поцеловать кувалду — второй этап посвящения в подводники. Дело это, конечно, не столь романтичное, сколько немного опасное, ибо в процессе лобызания со столь опасным инструментом можно натурально лишиться пары-другой зубов.
Церемония проста и одновременно довольно сложна. Тяжелая кувалда подвешивается на веревке и раскачивается. Новичок должен поцеловать инструмент и остаться здоровым, а команда, наблюдая за его действиями, делает выводы о его сообразительности. Все просто до банальности — если моряк попробует поцеловать инструмент, приближающуюся к его лицу, то тяжелая кувалда просто выбьет ему зубы. Посему, если новичок достаточно смекалист, целоваться с ней он будет на излете, когда она летит от него.
Если новичок с отличием сдал все эти нехитрые но малоприятные «экзамены», то он с чистой совестью может считать себя настоящим моряком, получившим «прописку» под водой. В подтверждение этого он получит удостоверение подводника и воблу.
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Истории , Наука и жизнь
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