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Секретная война СССР: что делали советские военные во Вьетнаме 

Русская семерка и ещё 1 1 час назад
Секретная война СССР: что делали советские военные во Вьетнаме
Фото: Русская семерка
Американские фильмы вроде «Рэмбо» изображают советского спецназовца чуть ли не главным врагом американских солдат, но это не так.
СССР спецназ во Вьетнам не посылал. Больше того, советские офицеры официально даже не принимали участия в боестолкновениях. Во-первых, не было приказа на это, во-вторых, советские военные специалисты были слишком ценны, чтобы ими «разбрасывались».
Из СССР во Вьетнам прибыло шесть с небольшим тысяч офицеров и около 4000 рядовых. Эти цифры наглядно показывают, что быть «главным врагом» для полумиллионной армии США «советский спецназовец» не мог.
Кроме военных специалистов СССР отправил во Вьетнам 2000 танков, 700 легких и маневренных самолетов, 7000 минометов и орудий, более сотни вертолетов и многое другое. Практически вся система ПВО страны, безупречная и непроходимая для истребителей, была выстроена советскими специалистами на советские средства. Проходило также и «выездное обучение». Военные училища и академии СССР обучали вьетнамских военнослужащих.
Воевали русские и по другую сторону баррикад. Это были эмигранты, призванные в армии США и Австралии. Так в брюссельском журнале «Часовой» в 1968 году среди некрологов можно прочитать и следующие лаконичные строки: «капитан Австралийской службы Анатолий Даниленко († 1968, Вьетнам, пал смертью храбрых в боях с коммунистами)».
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