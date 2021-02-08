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Почему ислам запрещает обижаться больше трех дней 

Русская семерка 8 часов назад
Почему ислам запрещает обижаться больше трех дней
Фото: Русская семерка
Чувство обиды, когда человеку кажется, что его оппонент в действительности поступает не так, как он него ожидали, может стать причиной духовного и эмоционального разобщения даже некогда близких людей. Чтобы, закравшаяся в душу человека, обида не укоренилась и не начала свою разрушительную работу в исламе существует специальное правило трёх дней.

3 дня

В книге имама Мухаммада аль-Бухари «Аль-Адаб аль-Муфрад» (62), в которой собраны хадисы Пророка Мухаммада об обычаях приличия в исламе, сказано: «Мусульманину, запрещено сердиться на своего брата по вере более 3-х дней: Встречаются два мусульманина и, обидевшись, один из них отворачивается в одну, а другой — в другую сторону. Однако лучшим из них является тот, кто первым из них пойдет на примирение (заговорит)».
Эти три дня шариат дает людям на обдумывание, чтобы человек, взглянув на обстоятельства без лишней эмоциональности, нашёл пути выхода из сложившейся ситуации без разжигания конфликта. Три дня являются своеобразным фильтром, за это время здравый смысл берёт верх над страстями, и находит пути к примирению. Если же за этот срок человек так и не нашёл в себе силы простить обидчика, и решил разорвать с ним все отношения, значит он, поддавшись шайтану (дьяволу), совершит грех.
Согласно одному из хадисов сборника Абу Давуда, Всевышний завещал верующим обязательно отвечать на приветствия обидчика, который таким образом соглашается забыть прошлые недоразумения, в противном случае продемонстрировавший высокомерие человек совершит грех: «…запрещено держать обиду на своего брата, более трех дней. Если же пройдет более трех дней, то пусть он обязательно придет к своему брату, и поприветствует его. Если тот второй ответит на приветствие, то оба получат вознаграждение. Если же тот второй не ответит на приветствие, то будет считаться совершившим грех, а тот, кто поприветствовал его, будет избавлен от греха обиды».
Успеть побороть свою обиду в определенный срок и примириться с оппонентом нужно и для того, чтобы в случае внезапной смерти не оказаться в Аду: «Мусульманину запрещено держать обиду на своего брата, более трех дней. Тот, кто будет обижен на своего брата более трех дней и умрет в таком состоянии, войдет в Ад» (Абу Давуд).
К слову, по исламским законам обижаться человек может только тогда, когда ему действительно было нанесено оскорбление или принесено огорчение, в противном случае его негативное отношение к оппоненту расценивается как грех.

Родители

Единственными людьми, кому дозволяется имитировать обиду, являются родители, которые данным тактическим приёмом могут воздействовать на детей в процессе воспитания. Вызывая у собственного чада чувство вины, они хотят, чтобы их реакция стала своеобразным мотиватором впредь не совершать подобных действий, способных вызвать огорчение матери или отца.
Обижаясь на родителей, мусульманин фактически обижается на Аллаха, который не принимает хвалы от верующих, если они одновременно с ним не благодарят тех людей, кто подарил им жизнь: «Три аята были ниспосланы, и в каждом по два зависящих друг от друга повеления; без выполнения одного второе не принимается… чтобы ты благодарил меня и своих родителей» (сура «Люкман», аят 14).
Согласно Корану, точнее суре 17 «Исра», аят 23, детям непозволительно не то что обижаться на родителей, но даже проявлять по отношении к ним негативные эмоции: «Господь повелел, чтобы вы никому не поклонялись кроме Него и были добры к родителям. Если один из них или оба [родителя] достигнут преклонных лет, не смей говорить им [даже] „уф!“ [проявляя эмоции, выказывая недовольство; пренебрегая их словами и советами], не повышай на них голоса [не кричи, о сын или дочь своих родителей], а обратись к ним с добрым словом [будь щедр с ними на доброе слово, вежлив]».
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