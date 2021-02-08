Почему богатые долго живут и правда ли это 

До сих пор ученые не могут наверняка объяснить рецепт долголетия. Однако люди уверены, что состоятельность и успешность помогает прожить дольше. "Рамблер" выяснил, так ли это.

Удивительно, но результаты исследований на данную тему расходятся. В Америке социологи изучили соотношение продолжительности жизни и уровня дохода мужчин с 2001-2014 год. Авторы выяснили, что в среднем богатый человек живет на 15 лет дольше, чем человек бедный.

Долголетие исследователи объясняют доступностью медицины для обеспеченных людей, качественное питание и отказ от вредных привычек. На продолжительность жизни также влияет и хорошее образование, которое приучает человека заботиться о своем теле и разуме.

Но исследование датских ученых говорит о том, что многое зависит от уровня общего неравенства в стране. Исследование об этом экономисты опубликовали исследование в журнале PNAS. Датские ученые проанализировали уровень смертности среди богатых людей.

Выяснилось, что далеко не все богатые люди остаются таковыми на всю жизнь. Зачастую в старости люди становятся более менее равны, получая пенсию.

"Важно понять, как неравенство и обеспечение всеобщего здравоохранения влияет на людей", — заявил Туструп Крайнер из Копенгагенского университета.

По мнению датских ученых, обеспеченные люди живут всего на три года больше, чем их самые бедные сверстники. Однако эта статистика работает только в том случае, если неравенство доходов сохраняется до старости.

В основном, разница исчезает по мере приближения к пенсии, а в 60 и 70 лет она фактически отсутствует. Из этого можно сделать вывод, что не всегда обеспеченность влияет на продолжительность жизни, но определенно влияет на ее качество.