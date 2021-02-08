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Откуда взялся борщевик и как он победил Россию 

Даня Виттиг 27 минут назад
Ядовитое растение заполонило центральную Россию, а недавно борщевик покорил и Арктику. Не так давно удивительные кадры с проросшим в снегу борщевиком появились в Сети. "Рамблер" выяснил, откуда он взялся.
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Ежегодно ожоги в результате контакта с борщевиком в России получают миллионы человек, но ожоги — это не самое страшное. Некроз тканей, слепота и летальный исход — такими могут оказаться последствия контакта с соком растения.
Обычно мы видим борщевик, который тянется вдоль дорог. Но, в основном, он растет в местах с высокой влажностью — на берегах водоемов, рядом с дачными участками и деревнями.
Борщевик достигает почти четырех метров в высоту, имеет толстый стебель, который трудно сломать, большие белые зонтики с мелкими цветами и крупные листья. За сутки растение может вырасти на 10 см ввысь.
В 50-х годах борщевик окультурили и стали использовать в качестве корма для скота. В послевоенные годы такую находку можно было назвать спасением. Считается, что борщевик завезли в СССР из Грузии по личному указу Сталина.
Правда, хорошая идея обернулась провалом: безопасно срывать борщевик оказалось трудно, скот ел его плохо, а молоко у коров на диете из борщевика стало горьким. Помимо этого, борщевик начал разрастаться с необычайной скоростью, став самым опасным сорняком, за что и получил название "месть Сталина".
Особенность борщевика заключается в том, что он активно захватывает территорию. Одно растение выбрасывает около 30 тысяч семян. Косить его бесполезно, только выкапывать и перекрывать доступ к свету. Ученые советуют заклеивать скотчем манжеты курток и надевать плотные перчатки для работ с борщевиком.
Другой недостаток борщевика — подавление других культур. На данный момент более миллиона гектаров площади России занято борщевиком. Поэтому, когда борщевик добрался до Арктики, экологи забили тревогу.
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Истории , Видео
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