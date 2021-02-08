Жаргон ВДВ: какие слова понимали только десантники СССР 

Семантика жаргона десантников, по утверждению отечественных лингвистов, носит, главным образом социально-групповой характер — эфемизмы, употребляемые в лексиконе советских ВДВ, часто были неупотребимы в других родах войск.

Более того, существует такой термин, как «десантный шовинизм», который также характеризуется определенным сленгом, рожденным в «войсках Дяди Васи» («Дядя Вася» — это Василий Маргелов , командующий ВДВ СССР, непререкаемый авторитет для десантников с 50-х годов ХХ века и по сей день).

«Никто, кроме нас»

Многие исследователи этой лингвистической темы считают, что стремление продемонстрировать свое превосходство над остальными родами войск у десантников семантически закрепилось уже давно. К примеру, в книге Николая Иванова «Афганский шторм» (сам писатель в прошлом боевой офицер, воевал в Афганистане, имеет медаль «За отвагу») говорится, что «голубые береты» давали не-десантникам такие обидные прозвища, как «соляра», «шуруп» — таким образом изначально пытались возвыситься над ними в плане боеспособности, эффективности выполнения боевой задачи. Да и в самом ключевом девизе ВДВ «Никто, кроме нас» нет двусмысленности — он означает, что «сможем только мы, десантники, а остальные [рода войск] — нет».

Дифференциация десантных неологизмов

Безвестный составитель предисловия к книге «Военный жаргон ветеранов афганской войны 1979 — 1989 гг.» (она есть в электронном виде в Интернете, но авторы данного словаря на каждом ресурсе разнятся) — судя по скрупулезной аналитике разбора семантики армейских жаргонизмов, определенно лингвист-практик, проводит четкую дифференциацию армейского сленга (она по типологии характерна и для арго солдат и офицеров ВДВ). Вербальные внутригрупповые коммуникативные градации неологизмов таковы: нестертой образностью объясняется обозначение объектов, которые при «сленговом» употреблении не теряют своих основных характеристик — БТРД десантники называют «коробочкой», «бэтээрдешкой», бензовоз был «наливником», а колонна автомобилей в Афгане — «нитка». Жаргон десантников складывался и исходя из внешних или статусных форм слов-обозначений, составляющих быт и особенности службы в ВДВ — «бэха» (боевая машина десанта), «вэДэс» (офицер или инструктор воздушно-десантной службы ВДВ).

«Академическое» народное творчество

Ветеран ВДВ, известный ярославский десантник Вадим Грачев , активно занимающийся общественной деятельностью, составил «Большой академический словарь дембеля ВДВ», который выложил в своем «ЖЖ». В нем есть десантные жаргонизмы почти на все согласные и гласные русского алфавита, кроме «я» (потому что в десанте нет такого слова, а есть «мы» [«кто, если не мы»!], убежден автор).

Вадим Грачев располагает десантные жаргонизмы, как и положено в словаре, в алфавитном порядке, но и в этом внешне хаотичном разбросе просматривается их тематическая дифференциация — отдельными группами выделяются слэнговые определения техники, вооружения, элементов одежды и обуви в ВДВ, типажей десантников и многое другое.

Часть жаргонных обозначений многозначны — один и тот же объект (функция, действие) имеют различные слэнговые клише — к примеру, боевая машина десанта (БМД) может быть и «машкой», и «бээмдэшкой», и «бэхой», и «бэмсом», а автомат Калашникова складной (АКС) — «берданкой», «большим», «кладенцом».

Часть жаргонизмов ВДВ, судя по словарю Грачева, общеупотребительны для армейского слэнга — десантники молодых также называли «духами», а «дембелями» — военнослужащих-срочников, прослуживших 2 года. «Вешаться» «духам» в «войсках дяди Васи» в шутливой форме тоже предлагали, как в остальных родах войск. Как и среди пехотинцев, танкистов, летчиков и моряков, у десантников были «замки» (заместители командиров взводов), «залетчики» (те, кто попал в какую-то «нехорошую» неуставную историю, и она стала известной командирам), «кичи» (гауптвахты, «губы»).

Судя по «академическому» словарю Вадима Грачева, жаргонизм десантников в значительной степени отличался локальной семантикой, которая была понятна только тем, кто служил в ВДВ.