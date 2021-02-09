Мошенники добрались до «Госуслуг»: как не попасться на удочку 

В Сети появилось множество жалоб на необычные письма, которые рассылает портал "Государственных услуг". "Рамблер" раскрыл очередную схему мошенников.

На днях многие пользователи получили электронные письма, которые говорили о начислении социальных компенсаций. Причем письмо было оформлено таким образом, будто пришло с сайта "Государственных услуг".

скрин письма

Когда вы получаете подобные письма, необходимо насторожиться. У многих пользователей они автоматически попали в папку "спам" и не просто так.

В письме нас просят перейти на сайт, который может хранить в себе вирусы или перевести пользователя на автоматическую оплату чего-либо. В данном случае нас могут попросить заплатить за услуги ведущего юриста.

Обратите внимание на адрес отправителя. Скорее всего, он покажется вам подозрительным. Это может быть адрес, зарегистрированный на фамилию какого-то человека, или представлять собой название района.

скрин письма

Так как рассылка массовая, мошенники не могут вычислить точно, где находятся будущие получатели писем, отсюда и ошибки. В нашем письме указаны районы Свиблово и Западное Кунцево, которые не имеют никакого отношения к локации пользователя "Государственных услуг".

Если вы получили подобное письмо, внимательно изучите его, не переходя по ссылкам. Если вы ожидаете каких-то уведомлений на портале "Госуслуг", зайдите на официальный сайт через поиск или приложение.

В данном случае мошенники работают по известной схеме, когда преступник выдает себя за сотрудника той или иной организации и пытается изъять ваши средства.

Будьте внимательны и не сообщайте данные своей карты, не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите пароли, если вы ничего не покупаете.