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Как проверить, не взяли ли на вас кредит 

Мира Маркина 4 часа назад
Как проверить, не взяли ли на вас кредит
Фото: depositphotos.com
Уже не первый год мошенники орудуют при помощи популярных онлайн и оффлайн-схем для того, чтобы получить паспортные данные жертв, а затем взять кредиты. Подробнее о том, как обезопасить себя, — в материале "Рамблера".
С января по сентябрь 2020 года зарегистрировано на треть больше мошенничеств, чем за тот же период в 2019 году. Что важно, в разы выросло количество преступлений, совершаемых через Интернет.
Чтобы убедиться в том, что вы не стали жертвой злоумышленников, и на вас не оформлены займы, о которых вы даже не подозреваете, следует время от времени проверять свою кредитную историю.
Сделать это можно при помощи сайта "Госуслуг". Выберите опцию "Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история", затем нажмите "Получить услугу" и введите свои данные. После этого кликните на кнопку "Подать заявление" и ждите. В течение суток вам будет предоставлен список бюро кредитных историй (БКИ), в которых хранятся ваши данные.
Далее вы должны обратиться в каждое бюро, попавшее в список, для того, чтобы получить необходимую информацию. Дважды в год кредитную историю в БКИ можно получить бесплатно. В третий и последующий разы за услугу придется заплатить.
Если в кредитной истории вы обнаружите займ, который не имеет к вам отношения, обратитесь с претензией в банк и с заявлением о мошенничестве в полицию.
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