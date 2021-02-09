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Как беглец из СССР стал «Русским Тарзаном» в Австралии 

Русская семерка 1 час назад
Как беглец из СССР стал «Русским Тарзаном» в Австралии
Фото: Русская семерка
В начале 1930-х годов семья Фоменко навсегда оставила родные края и после долгих скитаний поселилась в Австралии. Единственному сыну супругов места в чуждом для него социуме не нашлось, и он ушел в джунгли, как позже выяснилось, навсегда. Австралийцы стали называть Михаила «русским Тарзаном».

Бегство

Михаил родился в благополучной семье. Его мать Елизавета Мачабели была грузинской княжной, а отец Даниил Фоменко потомственным казаком. Чета Фоменко бежала из Грузии не сразу после революции, а только в начале 1930-х годов, когда глава семейства понял, что оставаться в новой стране для них стало небезопасно. По словам одной из сестер Михаила, отправиться на чужбину их вынудил голод. Однажды, когда сын упал в голодный обморок, Фоменко-старший понял, что пора уезжать.
Поначалу супруги Фоменко вместе с детьми отправились в Китай, а оттуда перебрались в Японию, где пробыли недолго. После начала Японо-Китайской войны Фоменко бежали в Австралию. Там они и осели окончательно.

Место под солнцем

Несмотря на юный возраст Михаила (он родился в 1930 году), ему с трудом давался чужой язык. Он никак не мог вписаться в чуждое для него окружение и чувствовал себя чрезвычайно одиноким, в отличие от своих сестер. Тем не менее в школьные годы Фоменко-младший всерьез увлекся спортом, причем, так преуспел в этом, что в 1956 году его даже хотели отправить на Олимпиаду в составе команды по десятиборью, но Михаил от участия в играх отказался.
Окончив школу, молодой человек стал работать на уборке сахарного тростника в Квинсленде. Именно там он и осознал, что хочет остаться среди девственной природы навсегда. В конце 50-х Михаил ушел жить к аборигенам. Однажды он в одиночку преодолел 600 километров по воде на собственноручно выдолбленной лодке. Изможденного и едва живого «русского Тарзана» нашли и срочно госпитализировали. Но оправившись Михаил вернулся в уже родные для него джунгли.

Жизнь в джунглях

Конечно, далеко не все были в восторге от его образа жизни. Как-то раз стражи порядка поймали и арестовали Михаила, обвинив его в бродяжничестве и аморальном поведении (иногда он выходил к людям с обнаженным торсом). У «Тарзана» заподозрили психическое заболевание и отправили в лечебницу. Там ему пришлось перенести немало неприятных процедур, в том числе и электрошоковую терапию. Тем не менее сразу после выписки Михаил Фоменко снова ушел в лес.
Очевидцы рассказывали, что «русский Тарзан» мог легко одолеть крокодила, дикого кабана или даже акулу голыми руками. Конечно, Михаил убивал животных не ради забавы, а для пропитания. Иногда он выходил к людям: получить социальное пособие или купить что-нибудь из провианта. Он навещал своих сестер и присутствовал на похоронах матери. Однако за 50 с лишним лет Фоменко никогда надолго джунгли не покидал.
Только в 2012 году, когда возраст и болезни уже больше не позволяли Фоменко охотиться, его определили в дом престарелых. Но в цивилизованной среде он не задержался. 21 августа 2018 года в возрасте 88 лет «русский Тарзан» скончался. Через несколько месяцев после того, как 30-летний Михаил Фоменко обосновался в джунглях, он написал: «Я отрекся от того, что вы называете цивилизацией. Я хочу жить так, как я живу сейчас, иначе я буду жив только наполовину».
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Истории , Михаил Фоменко
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