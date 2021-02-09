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Слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет скитаний 

Lenta.ru 1 час назад
Слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет скитаний
Фото: Unsplash
В английском городе Ланкашир слепой домашний кот по кличке Декстер вернулся к своей владелице спустя 11 лет скитаний. Об этом сообщает Metro News.
В 2010 году Джулия Гиббонс (Julie Gibbons), которой сейчас 56 лет, взяла из приюта для животных пятилетнего кота Декстера и его сестру Дейзи. Спустя четыре недели женщина выпустила питомцев погулять в сад, но Декстер перелез через забор и убежал.
Семья днями и ночами безрезультатно искала сбежавшего кота. Гиббонс продолжала надеяться, что рано или поздно Декстер попадет в хорошие руки и благодаря тому, что он чипирован, сможет вернуться домой. В 2021 году британке неожиданно позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что ее питомца нашли.

«Я была в шоке. Не могла в это поверить, — призналась хозяйка Декстера. — Он находился всего в полутора километрах от нашего дома. Он был так близко и так далеко».

О том, что кот ослеп, женщина узнала только в ветклинике. Она восхитилась тем, что питомцу удалось дожить до 16 лет, и пообещала обеспечить ему спокойную и счастливую старость.
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