Слепой кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет скитаний 

В английском городе Ланкашир слепой домашний кот по кличке Декстер вернулся к своей владелице спустя 11 лет скитаний. Об этом сообщает Metro News.

В 2010 году Джулия Гиббонс (Julie Gibbons), которой сейчас 56 лет, взяла из приюта для животных пятилетнего кота Декстера и его сестру Дейзи. Спустя четыре недели женщина выпустила питомцев погулять в сад, но Декстер перелез через забор и убежал.

Семья днями и ночами безрезультатно искала сбежавшего кота. Гиббонс продолжала надеяться, что рано или поздно Декстер попадет в хорошие руки и благодаря тому, что он чипирован, сможет вернуться домой. В 2021 году британке неожиданно позвонили из ветеринарной клиники и сообщили, что ее питомца нашли.

«Я была в шоке. Не могла в это поверить, — призналась хозяйка Декстера. — Он находился всего в полутора километрах от нашего дома. Он был так близко и так далеко».

О том, что кот ослеп, женщина узнала только в ветклинике. Она восхитилась тем, что питомцу удалось дожить до 16 лет, и пообещала обеспечить ему спокойную и счастливую старость.