Почему у вомбатов квадратные фекалии 

На тему фекалий непривычной формы у вомбатов велось множество исследований. Одна из популярных версий гласила, что у этих зверей попросту квадратный анус, из-за чего кал получается такой формы. Но это все были лишь догадки. Теперь же ученые выяснили наверняка. Подробнее — в материале "Рамблера".

Плоские грани и углы на фекалиях вомбатов появляются из-за чередования жестких и мягких областей их десятиметрового кишечника. Из-за медленного движения по нему, квадратные фекалии затвердевают и могут пролезть через отверстие круглой формы.

В природе квадратная форма фекалий вомбатов помогает им метить территорию, скатываясь по склонам.

Кстати вы знали, что вомбаты — уникальные в этом плане животные. На планете больше нет ни одного живого существа с фекалиями квадратной формы.