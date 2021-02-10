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Почему у вомбатов квадратные фекалии 

Стелла Шмель 2 часа назад
Почему у вомбатов квадратные фекалии
Фото: depositphotos.com
На тему фекалий непривычной формы у вомбатов велось множество исследований. Одна из популярных версий гласила, что у этих зверей попросту квадратный анус, из-за чего кал получается такой формы. Но это все были лишь догадки. Теперь же ученые выяснили наверняка. Подробнее — в материале "Рамблера".
Плоские грани и углы на фекалиях вомбатов появляются из-за чередования жестких и мягких областей их десятиметрового кишечника. Из-за медленного движения по нему, квадратные фекалии затвердевают и могут пролезть через отверстие круглой формы.
В природе квадратная форма фекалий вомбатов помогает им метить территорию, скатываясь по склонам.
Кстати вы знали, что вомбаты — уникальные в этом плане животные. На планете больше нет ни одного живого существа с фекалиями квадратной формы.
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