«Сжигали и травили газом»: рассекречены архивы об оккупации Крыма 

Докладные записки, справки, показания очевидцев и фотографии самодовольных немцев, позирующих на фоне убитых мирных граждан, — ФСБ России передала руководству Центрального музея Тавриды рассекреченные архивные документы о ранее неизвестных фактах массовых казней в Крыму в годы Великой Отечественной. В этих бумагах — имена и фамилии нацистских преступников, данные о предателях-коллаборационистах, подробное описание их злодеяний.

Каратель Цапп

Особое место в рассекреченном архиве занимает копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела против печально известного оберштурмбаннфюрера СС Пауля Цаппа. Его хорошо знают в Крыму и на востоке Украины. Цапп командовал несколькими айнзацгруппами, совершавшими массовые убийства на оккупированной территории.

© Предоставлено ФСБ РФ / ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами

В августе 1941-го он организовал в Николаеве гетто, в котором погибли 3,5 тысячи мирных граждан. В Херсоне зондеркоманды Цаппа уничтожили около пяти тысяч человек. С июля 1942-го нацист командовал полицией безопасности в Симферополе. По его приказу летом того же года неподалеку от Севастополя расстреляли 1,5 тысячи евреев. Всего Цаппа обвиняют в убийстве 13,5 тысячи человек. Долгие годы его не могли поймать: он очень умело скрывался и постоянно менял место жительства.

"В марте 1968 года из КГБ СССР поступило сообщение, что, по данным зарубежной печати, в местечке Барба земли Гессен западногерманской полицией арестован проживавший там под вымышленной фамилией Брем Фридрих, бывший оберштурмбаннфюрер СС Цапп Пауль, который в годы Второй мировой войны являлся одним из руководителей массовых расстрелов советских граждан, — говорится в рассекреченной справке о работе УКГБ Крымской области по выявлению и сбору доказательств виновности нацистских преступников. — Возглавляемая Цаппом команда во время ее пребывания в Крыму проводила активную карательную деятельность против советских патриотов в Севастополе, Керчи, Ялте, Феодосии, Джанкое и Бахчисарайском районе".

Германский суд учел заинтересованность советской стороны в максимально жестоком наказании Цаппу, и 20 февраля 1970-го в Мюнхене его приговорили к пожизненному заключению. На слушаниях нацистский преступник в свое оправдание заявил, что всегда пытался максимально облегчить жертвам их смерть. В 1986-м Цаппа досрочно освободили. Он жил в Бад-Арользене, скончался в 1999-м в возрасте 94 лет.

Готовились бежать

С Паулем Цаппом связана часть рассекреченного архива, посвященная событиям в концлагере "Красный", созданном неподалеку от Симферополя в 1942-м. Подчиненные оберштурмбаннфюрера доставляли сюда арестованных со всего Крыма. "Красный" — лагерь смерти. Заключенных пытали, морили голодом, расстреливали, травили газом в душегубках, сжигали на кострах, сбрасывали живьем в колодец. Всего в "Красном" оккупанты уничтожили не менее 15 тысяч человек.

Немцам активно помогали местные коллаборационисты-полицаи. Они служили в охране лагеря, участвовали в допросах пленных, боролись с партизанами и подпольщиками. Из рассекреченной докладной записки о положении в Крыму на 1 марта 1944-го следует, что полицаи вместе с оккупантами готовились бежать еще до начала Крымской наступательной операции. Но многие уже были на карандаше у советских спецслужб.

"За последнее время отмечается усиленная подготовка оккупационных властей к эвакуации из Крыма людского контингента и материальных ценностей, — читаем в документе. — С полуострова принудительно отправляются все специалисты и чиновники разных учреждений с семьями, а также семьи полицейских и руководящего состава изменнических формирований и другого предательского элемента. В конце декабря 1943 года через Евпаторию были эвакуированы семьи 50 полицейских. Бывший полицмейстер Симферополя Буртыщев эвакуировался и ныне проживает в Одессе. Криминальная полиция Симферополя во главе с начальником Адамовичем также эвакуировалась".

Зверства "Шелони"

ФСБ России не первый раз обнародует ранее засекреченные документы о зверствах нацистов на оккупированных территориях СССР и предателях, перешедших на сторону гитлеровцев. Так, в декабре спецслужба поделилась подробностями деятельности батальона 667 "Шелонь". Каратели массово истребляли жителей Псковской и Новгородской областей.

Командовал "Шелонью" бывший капитан Красной армии Александр Рисс, которого еще до войны подозревали в шпионаже в пользу Германии. Но тогда доказательств не было.

Рисс, немец по национальности, сразу переметнулся к гитлеровцам. Его направили служить в разведывательный орган "Абвергруппа-111". Уже осенью 1941-го он принимал активное участие в карательных акциях на северо-западе СССР. В частности, лично расстрелял трех человек в Старорусском районе Новгородской области, других мирных жителей жестоко избивал розгами и плетьми за невыполнение нарядов оккупационных властей.

По приказу командования Рисс сформировал карательный отряд для борьбы с партизанами, вскоре преобразованный в 667-й батальон "Шелонь". Каратели отличались особой жестокостью: не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Так, согласно документам, летом 1942-го в районе озер Сусельницкое и Полисто члены отряда Рисса задержали шесть или семь женщин, у одной из которых был грудной ребенок. Всех расстреляли, посчитав их членами семей партизан. Осенью каратели убили жительницу деревни Алексино и двух ее малолетних детей, затем расправились с 13 жителями деревень Петрово и Семеновщина. Тела не хоронили, а просто сбрасывали в придорожные канавы или озера.

Подчиненные Рисса по его приказам убивали людей десятками. В декабре 1942-го арестовали 80 жителей Станковского и Сосницкого сельсоветов Псковской области, пытавшихся перейти через линию фронта в тыл Красной армии. Нацисты расстреляли несколько семей — более 25 человек, в том числе женщин и детей. А немного позже в деревнях Бычково и Починок под Новгородом каратели убили сразу более 250 человек. За время оккупации 667-й батальон уничтожил около 40 населенных пунктов.

В 1943-м батальон "Шелонь" перебросили в Данию. После разгрома гитлеровцев большинство карателей сдались англо-американским войскам и не понесли никакого наказания. Александр Рисс осел в Западной Германии, жил в городах Бад-Айбинг, Крайсбург и Розенхайм. При этом был участником "Комитета освобождения народов России" — политической организации, созданной в 1944-м при участии гитлеровцев для свержения советской власти. Позже каратель числился в рядах антисоветской организации "Народно-трудовой союз", поддерживаемой американскими и английскими спецслужбами. По данным КГБ СССР, в 1949-м Рисс эмигрировал в США, поселился в Кливленде, работал на железнодорожной станции.