Сомалийские пираты: какие доходы они получали за захват судна 

В общественном сознании образ пирата — это ушедший в прошлое одноглазый моряк на деревянной ноге с попугаем на плече, кричащем «Пиастры! Пиастры!». Современные сомалийские пираты выглядят иначе, хотя, как полагают некоторые конспирологи, расцвет их расцвет в начале 2000-х годов связан с выходом на мировые экраны франшизы «Пираты Карибского моря». Впрочем, реальность проще и пронзительнее.

Рыба кончилась, пора браться за оружие

Гражданская война в Сомали не утихала с конца 60-х годов XX века, практически сразу как только местные племена освободились от колониальной зависимости. Государства как такового практически не существовало, и как пишет Александр Широкорад в книге «Оружие отечественного флота», уже в 70-е годы у побережья были отмечены эпизоды пиратства из-за чего советские военные корабли оснастили крупнокалиберными пулемётами.

Кто не хотел воевать, ловил рыбу браконьерским способом. Но в начале 2000-х годов запасы исчерпались вследствие хищнического лова в береговой зоне Сомали всеми, кому не лень — государство существовало номинально. Первые сообщения о сомалийских пиратах относятся к 2005 году, ситуацию не изменило даже вторжение в 2006 году войск соседней Эфиопии, посадивших в столице марионеточное правительство.

Пиратство расцвело в Пунтленде — самопровозглашенном государстве на территории бывшего Сомали. По мнению ООН, пиратство в Сомали контролирует организованная преступность. Ресурса моторных лодок не хватает для достижения морских путей. И на полдороге к ним располагаются суда–топливозаправщики, которые представляют собой целые плавучие пиратские базы (а такой корабль стоит дорого, не по карману экс-рыбакам).

В Сомали действует фондовая биржа, где обращаются акции порядка 70 компаний. В качестве валюты тут в ход идут не только деньги, но и топливо, оружие или наркотики. Фондовая биржа — совсем уж из другого мира для неграмотных рыбаков. «Акционеры» получают доход в зависимости от пакета акций в собственности. Всего насчитывалось 5 крупных пиратских банд с общей численностью примерно 1 тысяч боевиков.

В самом «урожайном» для пиратов 2010 году было угнано 47 судов, а общая сумма выкупа составила $238 млн В среднем, годовая добыча пиратов составляла около $150 млн Ущерб же от их действий, по оценкам консалтинговой компании Geopolicity Inc, составлял $15 млрд

Всё чаще сомалийцы захватывали океанские супертанкеры. Стоило одно судно $250 млн Но пираты требовали на порядок меньшие суммы и соглашались на падение цены. Так, сначала запросили $25 млн за танкер «Сириус Стар», но потом согласились на $3 млн Каждый пират получал c захвата $30 — $75 тысяч, дополнительные $5 тыс. получал первый забравшийся на борт. Риски при этом были минимальные — коммерческие суда не имели оружия, защитой служила скорость или, в лучшем случае, «огонь» из пожарных брандсбойдов.

На пиратов активно работали агенты из сомалийских диаспор по всему миру, отправляя им деньги и снаряжение, передавая информацию о маршрутах судов. Была создана схема перевода денег обратно за рубеж, главным образом в Джибути, ОАЭ и Кению. В Сомали расцвел сервис Интернет-платежей.

Некоторые пираты имели бакшиш и без выхода в море. Так командир одной из банд, Мухаммед Абди Хаер получил 20 млн евро за обещание уйти в отставку, распустив группировку. Проверять выполнение обещания не стали.

Были две отрасли экономики, получившие импульс развития из-за действий пиратов: страхование морских судов и услуги частных военных компаний.

Огонь по пиратам!

Первый случай применения силы против пиратов зафиксирован в апреле 2008 года, когда была захвачена французская океанская яхта «Ле Понан» с 32 важными пассажирами. Франция отрядила элитный отряд службы GIGN, который отбил всех пленных.

Именно 2008 год стал наиболее «горячим» для пиратов. НАТО провела против пиратов 3 военных операции. Отдельно страны ЕС впервые в своей истории провели военно-морскую операцию «Аталанта». Впервые за пару веков Китай отправил военные суда вне территориальных вод. Безрезультатно.

Евробюрократия защищала права пиратов. ЕСПЧ присудил 14 тысяч евро компенсации нескольким сомалийским пиратам, которых содержали в ненадлежащих условиях.

Всё прогрессивное человечество возмущалось действиями российского спецназа с корабля «Маршал Шапошников», в 2010 году освободившего танкер «Московский университет». Всех 10 захваченных пиратов посадили в лодку и отпустили в 500 милях от берега. Вскоре лодка «исчезла с радаров».

Решили проблему шейхи Аль Нахайян из Абу-Даби (капитал более $150 млрд). Не терзаясь угрызениями совести, они наняли за $50 млн наемников из скандально известной частной военной компании Эрика Принса Blackwater. Принс собрал отряд Puntland Maritime Police Force и провел несколько жестких рейдов. И с 2012 года о пиратах не было слышно 5 лет.

Одиночное нападение на иранский танкер случилось 13 марта 2017 года, но в итоге судно было отпущено без выкупа. С тех пор сомалийские пираты не дают о себе знать.