Как выживают заключенные в женских российских тюрьмах 

В 2018 году в российских колониях находилось порядка 45 тысяч женщин. Подробнее о том, по каким законам девушки живут в тюрьмах, — в материале "Рамблера".

Нельзя осуждать других

Среди заключенных есть негласное правило, согласно которому нельзя спрашивать, почему тот или иной человек оказался за решеткой. Вместе с тем, если в колонию привезли насильницу, осужденную за издевательства над детьми, другие заключенные об этом узнают моментально.

Нужно вежливо обращаться с администрацией

Заключенные "со стажем" знают, что к администрации тюрьмы нужно относиться, как к начальству, — в меру доброжелательно и уважительно. При этом женщины помнят о своих правах, и в случае инцидента могут немедленно обратиться с жалобами в органы, которые контролирует ФСИН

Нельзя давать слабину

Речь идет прежде всего о силе духа. Драки в женской колонии случаются редко, хотя бы потому, что мало кто может похвастаться физическим превосходством. Поэтому женщины, дабы защитить себя, стараются отстаивать личные границы, не вмешиваться в разборки и не поддаваться на провокации.