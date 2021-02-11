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Двухметровая акула напала на пса на глазах у его хозяйки 

Lenta.ru 2 часа назад
Двухметровая акула напала на пса на глазах у его хозяйки
Фото: Lenta.ru
На острове Вирджиния-Ки в американском штате Флорида акула напала на пса на глазах у его хозяйки. Об этом сообщает WTVJ.
Инцидент произошел, когда жительница Майами Ана Манья (Ana Maña) играла на пляже со своей собакой по кличке Буби (Boobie). Когда пес вытаскивал из воды фрисби, на него бросилась двухметровая тупорылая акула.
Буби осталась жива, но потеряла много крови, а ее лапа была сильно повреждена.

«Я думала, она умрет у меня на руках», — рассказывает женщина.

Первоначально ветеринары думали, что пострадавшую от зубов акулы лапу придется ампутировать, однако после операции, которая продолжалась несколько часов, ее удалось спасти.
Ранее сообщалось, что семья из австралийской местности Саншайн-Кост, штат Квинсленд, спасла своего двухмесячного щенка от напавшего на него ромбического питона. Пара поспешно размотала двухметровую змею и извлекла голову собаки из пасти удава.
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