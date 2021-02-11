3 привычки старшего поколения, которые нельзя перенимать 

Слова родителей, а также бабушек и дедушек подчас надолго оседают в памяти, из-за чего мы начинаем жить не так, как хотим на самом деле. От каких привычек старшего поколения давно пора отказаться, чтобы стать счастливее и свободнее, — расскажет "Рамблер".

Откладывать лучшее на потом

Наши бабушки покупали красивые сервизы, но доставали их только по праздникам или вообще не пользовались ими никогда. То же самое происходило и с нарядной одеждой, — зачем надевать красивое платье, когда старое еще не до конца износилось? Не позволяя пользоваться себе всем и сполна, люди не просто откладывали вещи, — они откладывали жизнь.

Беспокоиться о мнении других

Наверняка вы не раз слышали от старших фразу: "А что люди подумают?". Эта хроническая боязнь чужого мнения напрямую повлияла на их жизнь: они не рисковали, не высказывали своего истинного мнения, не общались с людьми, которые были им интересны, не носили вещи, которые им нравились. Иными словами, — делали все, чтобы избежать осуждения других. Однако, как известно, посторонние люди, если и обращают внимание друг на друга, то лишь на миг. Затем каждый возвращается к своим проблемам и переживаниям, а значит подстраиваться под кого-то — абсолютно бессмысленно.

Бояться радоваться

В советские годы рассказывать о своих победах и успехах было не принято. Во-первых, говорить напрямую о своих достоинствах считалось дурным тоном. Во-вторых, многие люди боялись, — "а что если сглазят?". Неудивительно, что именно в те времена появились пословицы вроде "счастье любит тишину" или "будешь много смеяться — будешь много плакать". Вот только человеческому организму необходимо выплескивать эмоции, в том числе положительные. Подавление их может негативно отразиться на здоровье и даже привести к проблемам с психикой.