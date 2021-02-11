Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

«Речного монстра» размером с семилетнего ребенка заметили во Флориде 

Lenta.ru 44 минуты назад
«Речного монстра» размером с ребенка заметили во Флориде
Фото: Lenta.ru
В американском штате Флорида нашли огромную речную рыбу, обычно обитающую в Амазонке. Об этом сообщает WBBH-TV.
Мертвого гиганта заметили в реке Калусахатчи. В его губе был виден застрявший рыболовный крючок.

«Эта рыба была больше моего семилетнего ребенка, — рассказывает Лиа Геттс (Leah Getts) из флоридского города Кейп-Корал. — Она была вроде бы белая с розоватым хвостом. С огромной открытой пастью, как у окуня. Ничего похожего раньше не видела».

Геттс сфотографировала находку и опубликовала кадр в Facebook. В комментариях ей написали, что существо с фото напоминает бразильскую арапаиму — хищную рыбу из Южной Америки, которую показывали в передаче «Речные монстры» на канале Discovery. Они вырастают до трех метров в длину, весят до 200 килограммов и могут охотиться не только на рыб, но и на птиц и других животных.
Эколог Джон Кассани (John Cassani) из природоохранной организации Calusa Waterkeeper опасается, что это не единственная арапаима в Калусахатчи. Если эти рыбы выживут в новой для себя среде и начнут размножаться, то превратятся в опасный инвазивный вид. Это уже произошло в Таиланде и Малайзии и может повториться в США. По словам Кассани, десять лет назад было установлено, что вода во Флориде слишком холодная для арапаимы, однако эти данные могли устареть.
Ранее сообщалось, что хищные черви размером со змею вторглись в Вирджинию. Ранее они успели захватить Калифорнию, Флориду, Джорджию, Луизиану и Техас, а также Северную и Южную Каролины.
Видео дня. Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Последние новости
СКР, МВД и Генпрокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях СКР, МВД и Генпрокуратура предостерегли от участия в несогласованных акциях Власти впервые назвали стоимость разработки российского супероружия Власти впервые назвали стоимость разработки российского супероружия Лукашенко собрался в Россию за кредитом на 3 миллиарда долларов Лукашенко собрался в Россию за кредитом на 3 миллиарда долларов
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
00:52
Томский дворник порассуждал о любви на трех языках
Люди
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
05:53
Человек, обманувший McDonald’s на миллионы долларов
Люди
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
01:04
Ураган в Магадане сдул людей и кровлю
Места
Как кормят в тюрьмах разных стран
10:28
Как кормят в тюрьмах разных стран
Истории
10 самых опасных растений в мире
08:27
10 самых опасных растений в мире
Истории
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
04:10
Хамство или шутка: почему гимн России блокируют в Сети
Истории
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
02:49
Британцы простились с ветераном, собравшим миллионы медикам
Люди
Самые опасные насекомые в мире
10:28
Самые опасные насекомые в мире
Истории
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
04:20
Как выглядят и чем занимаются жены арабских шейхов
Люди
Современные монеты, которые стоят целое состояние
03:08
Современные монеты, которые стоят целое состояние
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение