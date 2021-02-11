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В Италии пара придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию 

РИА Новости 3 часа назад
Пара из Италии придумала, как сыграть свадьбу с сотней гостей в пандемию
Фото: depositphotos.com
Итальянские молодожены организовали первую в стране свадьбу в формате drive-in — более сотни гостей принимали угощение, не выходя из своих автомобилей, сообщает газета la Repubblica.
Пара из города Азоло в северной провинции Тревизо придумала, как не нарушить коронавирусные ограничения и не испортить памятное торжество, на которое позвали 130 человек.
Молодые люди договорились с местной ассоциацией альпийских стрелков об обширной парковке, распределили в виде полусферы места для 56 автомобилей гостей и наняли десяток официантов.
Как отмечает издание, бракосочетание в церкви не нарушило правил относительно ее максимальной вместимости в 180 прихожан. После церемонии гости расселись по автомобилям и направились на место проведения праздника.
Там их ждали закуски, бокалы с вином и безалкогольные напитки, подносы с которыми от машины к машине разносили официанты. Для молодоженов в центре парковки построили шатер.

"Мы боялись провала, но в конце концов вечеринка прошла очень хорошо", — приводит издание слова молодых супругов.

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