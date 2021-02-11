Какие талисманы спасали жизнь красноармейцам на фронте 

Судя по воспоминаниям фронтовиков и артефактам, найденным на местах боев, подобным «гарантом» сохранения жизни русского воина на войне становились многие, порой самые неожиданные предметы.

«Паспорта смерти» выбрасывались

В экспозиции музея «Третье ратное поле» в знаменитой Прохоровке представлены, в том числе, и предметы, найденные на полях сражений Великой Отечественной рядом с останками бойцов и командиров РККА. Это монеты, ключи от замков — как раз те самые талисманы, которые носили с собой советские военнослужащие с момента призыва на фронт. Считалось, что занятые у соседа деньги (долг) будут охранять воина, потому что их надо вернуть. Ключ от калитки или двери дома (квартиры) служил гарантом возвращения фронтовика в родные края. Военно-исторический портал «Обозник» сообщает, что в качестве талисманов (амулеты и обереги — это нечто другое, и их часто путают, объединяя в одно понятие) также использовались патрон из первой обоймы (эта традиция пошла еще с Первой мировой войны; патрон-талисман полагалось отстрелять после возвращения домой), письма родных, фото супруги (невесты) — считалось, что если карточка с собой, девушка или жена обязательно дождется любимого. Самоценным талисманом считались листки со стихотворением Константина Симонова «Жди меня» — эти стихи были очень популярны среди военнослужащих РККА, потому что сами по себе вселяли надежду на возвращение с войны. Их переписывали и листки хранили в нагрудных карманах у сердца. А вот пластмассовые солдатские медальоны, так называемые «паспорта смерти», в которых вкладывались записки с данными бойца для его опознания на случай гибели, многими выбрасывались — они считались «антиталисманами»: суеверные солдаты и офицеры РККА были уверены, что обладателя медальона непременно вскорости убьют.

Терять талисман — очень плохая примета

Ветеран ВОВ Мансур Абдулин в своей книге «160 страниц из солдатского дневника» вспоминал, что многие бойцы на войне были очень суеверны и мнительны во всем, что касается талисманов. У большинства солдат имелась какая-нибудь подобная вещица, которую они постоянно носили при себе и берегли как зеницу ока. Потерю талисмана расценивали как дурной знак. Один танкист, за время боев сменивший несколько машин (танки были подбиты), перед очередным сражением говорил всем, что теперь ему точно конец, потому что он потерял свой талисман. И на самом деле, в атаке его танк не тронул ни один вражеский снаряд, но сдетонировал собственный боезапас гусеничной машины и никто их экипажа не уцелел. У самого Абдулина талисманом служил курительный мундштук. Почему-то его вид внушал уверенность в том, что все будет хорошо, бойца не убьют.

Скрипка, «счастливая» гимнастерка и… «черная кошка»