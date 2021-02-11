Как австралийцы воевали против русских в Гражданскую войну 

Революция 1918 года и последовавшее за ним противостояние большевиков и белогвардейцев привлекли на территорию России много стран и народов. Одни считали, что необходимо создать Восточный фронт для борьбы с Германией, другие надеялись взять под контроль богатства России. Российскую землю топтали сапоги японцев, американцев, французов, марокканцев, греков, китайцев и даже индийцев.

В стороне не остались

Не осталась в стороне и далекая Австралия, «вечный недоброжелатель» России.

Все началось с участия Австралии в I Мировой войне: Австралийские Императорские силы оккупировали Германскую Новую Гвинею и высадились в Галлиполи для сражения с турками. Затем они участвовали в боевых действиях в Египте, охраняли Суэцкий канал, брали Газу в Палестине, а в 1916 году их бросили на Западный фронт, где они сражались при Сомме, дрались при Аррасе и принимали участие в Амьенском сражении (Франция).

Из 416 806 австралийских солдат было убито 61 508 и ранено 155 000 человек, материальные потери Австралии в I Мировой составили £376 993 052, 64 человека были награждены Крестом Виктории — высшей британской наградой.

То есть накануне интервенции под рукой у Британии было много обстрелянных и храбрых солдат. И они не преминули этим воспользоваться.

Интервенция началась в Мурманске 6 марта 1918 года под предлогом охраны военных складов, которые якобы могли попасть в руки к немцам. Первыми на берег сошли англичане, затем присоединились французы и американцы.

Они взяли под контроль склады, железную дорогу, охраняя её вместе с красными, но «дружба» была недолгой. В июле солдаты генерала Мейнарда разоружили большевиков в Кандалакше и в Кеми, убив командиров. В нескольких городах возник белый мятеж, а 2 августа оккупанты под предлогом эвакуации чехословаков высадились в Архангельске.

К осени общая численность интервентов дошла до 30 000 штыков. По данным военного министерства Великобритании всего на Севере России побывало 42 440 военных.

Миссии Syren и Elope

Как пишет исследователь интервенции Артем Викторович Неровный в статье «Участие австралийского военного контингента в интервенции на Русском Севере», австралийцы действовали как в составе Экспедиционных сил интервентов, так и в Силах поддержки.

Их поделили на две группы, которые были высокопарно именованы «Миссия Syren» и «Миссия Elope».

В миссии Syren, которая направилась в Мурманск, приняли участие 600 австралийцев под командованием генерал-майора С. М. Мейнарда.

Второй австралийский отряд — миссия «Elope», состоявшая из трех офицеров, шести капралов и сержантов и 500 рядовых, направилась в Архангельск; её возглавил генерал-майор Ф. К. Пуль.

Австралийцы выполняли разные функции в войске оккупантов, например, капитан П. Ф. Лoхан был администратором, сержант Р. Л. Грэм служил на железной дороге, другие обучали недавно созданные подразделения.

Не обошлось без потерь — в июне 1919 года взбунтовался русский Белый батальон, солдаты которого решили перейти к большевикам. Они убили австралийца — капитана Аллана Брауна, который состоял при командовании, очевидно, в качестве советника. Еще несколько австралийцев избежали смерти благодаря случайности.

В Россию ехали добровольцы

После подписания Версальского договора, положившего конец I Мировой, «союзники» решили, что их «миссия» выполнена и весной 1919 года засобирались домой. На выводе австралийцев из России настаивал премьер-министр Австралии Уильям Хьюз.

Для прикрытия бегства интервентов на добровольной основе были созданы Силы поддержки, в которую вошли 150 австралийских солдат и офицеров из тех 70 000, что находились в Европе и ждали отправки домой.

Историк Артем Неровный считает, что мотивы, побудившие австралийцев приехать в Россию, были разными: недавно мобилизованные жаждали приключений, другие хотели «посмотреть страну». Поскольку правительство Австралии отказалось поддержать боевые действия в России, добровольцы подписали годовой контракт с правительством Великобритании.

Австралийцы были направлены в 45-й и 201-й батальоны, но носили свою форму и знаки отличия.

Они прикрывали отход убийц

Силы поддержки прибыли в Архангельск в начале июня 1919 года и приняли на себя основой огонь большевиков.

Жаркие бои длились до конца августа. Крупные сражения с участием австралийцев произошли 7 июля у деревни Троица, 20 июля на железнодорожных путях у поселка Обозерского, 10 августа у деревни Сельцо, 29 августа у Емца. Английское командование высоко оценивало способности австралийцев и отмечало, что они беспрекословно выполняли приказы.

У деревни Сельцо австралийцы взяли в плен 1 000 солдат Красной армии и захватили 19 орудий. Капрал Артур Салливан под огнем противника вытащил из трясины провалившихся бойцов, за что получил Крест Виктории. Еще один австралиец Сэмюель Пирс был награжден крестом за то, что подорвал блокгауз, в котором размещалось русское орудие, но был ранен и истек кровью. В общем, австралийцы воевали на русской земле не за страх, а за совесть.

Они покинули Мурманск последними в сентябре 1919 года, потеряв на территории России 10 человек убитых и умерших; 40 было ранено. Семеро солдат и офицеров были награждены медалями «За безупречную службу» и Воинской медалью.

Английский контингент, в который входили бравые австралийцы, навсегда прославился организацией концентрационных лагерей — на острове Мудьюг, где было расстреляно 200 человек, и в бухте Иоканьга, где было убито 23 русских, 310 погибли от цинги и тифа («Иностранная интервенция на Советском Севере. Изд 1939 г.). Через тюрьмы города Архангельска прошло 52 000 человек, а по приговорам военных трибуналов было казнено 4 000 человек.

Интервенты полностью уничтожили хозяйство Русского севера — заводы и предприятия лежали в руинах, дороги и мосты были разрушены. Известно, что сами австралийцы долго время старались не вспоминать об этом эпизоде в нашей общей истории.